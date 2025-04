Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie otwiera się na przyszłych studentów, organizując dni otwarte. "Zapraszamy wszystkich zainteresowanych" - zachęca prof. Robert Sowa, prorektor ds. studenckich i kształcenia w krakowskiej ASP.

Budynek Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zdjęcie z lutego 2021 r.) / Łukasz Gagulski / PAP

W sobotę i niedzielę, tj. 5 i 6 kwietnia, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie organizuje Dni Otwartych Drzwi, podczas których będzie można zapoznać się z działalnością uczelni.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, aby zobaczyli, jak wygląda od środka nasza akademia - zachęca w rozmowie z RMF FM prof. Robert Sowa, prorektor ds. studenckich i kształcenia w krakowskiej ASP.

Kalendarium tego wyjątkowego wydarzenia

W sobotę będzie można odwiedzić wszystkie wydziały, pracownie i katedry, zapoznać się z ich specyfiką, dowiedzieć się, co skrywa hasło "teczka", jak wyglądają egzaminy i jak się do nich przygotować. Co szczególnie ważne - będzie można skonsultować przyniesione prace z dydaktykami ASP.

W niedzielę o godz. 11:00 w auli przy placu Jana Matejki 13 rozpocznie się talk-show z udziałem studentów, reprezentujących wszystkie wydziały, a także z udziałem przedstawicieli Szkoły Doktorskiej.

Przed wejściem do auli ustawione zostaną punkty informacyjne wszystkich wydziałów oraz Działu Nauczania, Biura Karier, Biura Współpracy Międzynarodowej i Szkoły Doktorskiej.

Plakat promujący dni otwarte ASP w Krakowie

Ponadto przewidziano wykłady tematyczne; można również będzie odwiedzić Galerię i Muzeum ASP.