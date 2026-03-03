Polskie Linie Lotnicze LOT reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie. Przewoźnik wydał nowy komunikat w sprawie lotów do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Rejsy w najbliższych dniach zostały odwołane.
- Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 6 marca.
- Anulowane zostały również loty do Rijadu zaplanowane na 12 i 15 marca.
- Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie.
"Polskie Linie Lotnicze LOT, zgodnie z rekomendacją Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, podjęły decyzję o skasowaniu rejsów do Dubaju do 6 marca oraz o anulacji dwóch kolejnych lotów do Rijadu dnia 12 i 15 marca. Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie" - poinformował na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.
Zaznaczył, że służby operacyjne przewoźnika są w kontakcie z pasażerami odnośnie do zmian rezerwacji.