W poniedziałek przedstawiciel Iranu przy MAEA Reza Nadżawi informował, że kompleks nuklearny w Natanz został trafiony w trakcie operacji wojskowej USA i Izraela.

Odnosząc się do tego, szef MAEA Rafael Grossi powiedział, że agencja nie ma żadnych informacji świadczących o uszkodzeniu tego obiektu. Dodał, że agencja jest w ograniczonym kontakcie z Iranem.

Ośrodek nuklearny w Natanz

Ośrodek nuklearny w Natanz, ok. 230 km na południe od Teheranu, to jeden z głównych kompleksów irańskiego programu nuklearnego, służący do wzbogacania uranu.

Składa się z kilku obiektów, w tym podziemnej instalacji wzbogacania paliwa oraz naziemnej instalacji pilotażowego wzbogacania paliwa. Został on uszkodzony podczas wojny między Izraelem a Iranem w czerwcu 2025 r.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Zaatakowana została m.in. siedziba najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia w Teheranie, który został zabity, oraz irańskie cele wojskowe, w tym obiekty nuklearne. Iran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach Bliskiego Wschodu.