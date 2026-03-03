Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała we wtorek o zauważonych na zdjęciach satelitarnych uszkodzeniach budynków wejściowych do podziemnych zakładów wzbogacania uranu w irańskim Natanz. MAEA podkreśla, że nie przewiduje żadnych skutków radiologicznych w związku z tym zdarzeniem.
- MAEA potwierdziła na zdjęciach satelitarnych uszkodzenia budynków wejściowych do podziemnych zakładów wzbogacania uranu w Natanz.
"Na podstawie najnowszych dostępnych zdjęć satelitarnych MAEA może obecnie potwierdzić pewne niedawne uszkodzenia budynków wejściowych do podziemnych irańskich zakładów wzbogacania paliwa (FEP) w Natanz. Nie przewiduje się żadnych skutków radiologicznych i nie wykryto dodatkowego wpływu na sam zakład, który został poważnie uszkodzony podczas konfliktu w czerwcu" - przekazała oenzetowska agencja we wpisie na platformie X.