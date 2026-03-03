Irańskie piłkarki, które uczestniczą w turnieju o Puchar Azji w Australii, milczały podczas odgrywania hymnu narodowego przed meczem z Koreą Południową (0:3). To stosowana przez sportowców forma protestu przeciw dotychczasowym władzom i sytuacji w tym kraju. Zarówno piłkarki, jak i trener Marziyeh Jafari, odmówili komentarza w sprawie protestu i aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
Hymnu narodowego Iranu nie odśpiewały ani zawodniczki, ani sztab szkoleniowy, co widać na ujęciach telewizyjnych z meczu. Do ich protestu przyłączyli się również niektórzy kibice na trybunach.