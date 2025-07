Tak wygląda nowy rząd premiera Donalda Tuska:

wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej - Władysław Kosiniak-Kamysz ;

; wiceprezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji - Krzysztof Gawkowski ;

; wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw zagranicznych - Radosław Sikorski ;

; minister finansów i gospodarki - Andrzej Domański ;

; minister spraw wewnętrznych i administracji - Marcin Kierwiński;

minister sprawiedliwości - Waldemar Żurek ;

; minister aktywów państwowych - Wojciech Balczun ;

; minister sportu - Jakub Rutnicki ;

; minister nauki i szkolnictwa wyższego - Marcin Kulasek ;

; minister energii - Miłosz Motyka ;

; minister rolnictwa i rozwoju wsi - Stefan Krajewski;

minister edukacji - Barbara Nowacka ;

; minister zdrowia - Jolanta Sobierańska-Grenda;

minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ;

; minister infrastruktury - Dariusz Klimczak ;

; minister klimatu i środowiska - Paulina Hennig-Kloska ;

; minister funduszy i polityki regionalnej - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ;

; minister kultury i dziedzictwa narodowego - Marta Cienkowska ;

; minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych - Tomasz Siemoniak ;

; minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, członek Rady Ministrów: Maciej Berek.

13:40

O kulisach zmiany w kierownictwie resortu spraw wewnętrznych i administracji przeczytacie TUTAJ.

12:05

Powierzenie finansów i gospodarki w ręce jednej osoby – Andrzeja Domańskiego – skomentował na antenie internetowego Radia RMF24 prof. Marek Belka. Przypomniał, że w Polsce do tej pory nie było takiego połączenia, a funkcjonuje ono w innych krajach Europy, np. we Włoszech i we Francji.

Pytany o najważniejsze zadanie stojące przed szefem superresortu, Belka stwierdził, że „grozi nam eksplozja długu publicznego”.

Przed rządem dylemat: czy ścigać się z opozycją - która dąży do upadku tego rządu - na wzrost kolejnych wydatków socjalnych, czy rząd ten będzie starał się realizować politykę własną – powiedział.

11:45

"Nadal będziemy w rządzie rzecznikami odważnego rozwoju, przede wszystkim w Polsce „lokalnej”. Będziemy bić się o tanie, dostępne mieszkania, zawsze po stronie ludzi, w kontrze do wielkich lobby. Przywracać Polakom lasy rzeczywiście „państwowe”. Opiekować się środowiskiem, dawać Polsce więcej taniej energii z odnawialnych źródeł" - napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia.