"Będę zabiegał osobiście, jeżeli będę miał na to jakikolwiek wpływ, żeby Lewica w najbliższych wyborach poszła wspólnie z partią Razem" - zapowiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Polityk zadeklarował również, że w listopadzie podejmie decyzję w sprawie swojego ewentualnego startu w wyborach na szefa partii.

Włodzimierz Czarzasty / Przemysław Piątkowski / PAP

W piątek w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Sejmu był pytany o zaplanowany na 14 grudnia kongres Nowej Lewicy oraz wybory władz ugrupowania.

Czarzasty, który współprzewodniczy partii razem z Robertem Biedroniem, nie odpowiedział jednoznacznie, czy będzie ubiegał się o reelekcję. W listopadzie podejmę tę decyzję - stwierdził.

Zauważył przy tym, że zainteresowanie funkcją przewodniczącego jest duże, co jego zdaniem świadczy o pozytywnym klimacie w partii.

To znaczy, że ludzie wierzą w Lewicę. To znaczy, że ludzie wierzą w to, że te rzeczy, o których mówimy, można wprowadzić w życie. Bo przecież o nic by się ludzie nie ubiegali - ocenił.

Dodał, że swoją decyzję będzie konsultował z liderami ugrupowania: Gwarantuję państwu, że będzie to decyzja skonsultowana z panem Krzysztofem Gawkowskim, z panią Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, z panem Marcinem Kulaskiem, z panem Tomaszem Trelą - zapewnił.