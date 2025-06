"Czy wierzę w tę koalicję? Wierzę. Będzie funkcjonowała lepiej niż do tej chwili. Mało kto o tym mówi, ale przeprowadziliśmy 138 ustaw. Nie umiemy natomiast tego komunikować w sposób rozsądny. Rozmawiamy o rzeczniku, o lepszej komunikacji" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu. "Jeżeli czterech samców o niesłychanie wybujałym ego - mówię też o sobie - nie zrozumie, że muszą się cofnąć o dwa kroki, przemyśleć parę spraw i usiąść do stołu, to moim zdaniem będzie źle. Ale mam dobrą informację: wszyscy to zrozumieli, łącznie ze mną" - dodał w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Wideo youtube Czy koalicja 15 października się rozpadnie? "Dogadamy się" Każdemu prezydentowi, każdemu premierowi, ludziom, którzy obejmują funkcje z wyboru powszechnego, oczywiście gratuluję - tak polityk Nowej Lewicy skomentował to, że Donald Tusk pogratulował wyborcom Karola Nawrockiego, a nie samemu Nawrockiemu. Premier powiedział, co powiedział. Ja tego nie skrytykuję (…). Przestrzegam wszystkich moich koalicjantów przed krytykowaniem - dodał. Słońce wschodzi i za dwa lata też będzie wschodziło. To jest polityka (…). Czy wierzę w tę koalicję? Wierzę. Będzie funkcjonowała lepiej niż do tej chwili. Mało kto o tym mówi, ale przeprowadziliśmy 138 ustaw. Nie umiemy natomiast tego komunikować w sposób rozsądny. Rozmawiamy o rzeczniku, o lepszej komunikacji - stwierdził Włodzimierz Czarzasty. Jeśli chodzi o Lewicę, powiem szczerze: poza takimi sprawami, jak aborcja i związki partnerskie - my tego nie odłożymy i będziemy o to walczyć - dodał. Tomasz Terlikowski zapytał, czy gość Porannej rozmowy liczy na to, że Karol Nawrocki podpisze ustawę o aborcji. Nikt tak naprawdę poglądów pana Nawrockiego do końca nie zna - powiedział wicemarszałek Sejmu. My jako Lewica wprowadziliśmy z 15 ważnych ustaw. Ważnych dla ludzi. O rentę wdowią jest już 900 tys. wniosków. To znaczy, że prawie milion ludzi za chwilę weźmie dodatkowe pieniądze. Olbrzymia reforma w tej sprawie. Teraz, żeby ta koalicja dalej dobrze funkcjonowała, musimy zamknąć wiele obszarów, m.in. obszar mieszkalnictwa. Nauczka, którą dostał rząd wskazuje na to, że będziemy mieli wszyscy wzajemne wsparcie w wielu sprawach. Dogadamy się. Ja w to po prostu wierzę - zapowiedział Czarzasty. Jeżeli czterech samców o niesłychanie wybujałym ego - mówię też o sobie - nie zrozumie, że muszą się cofnąć o dwa kroki, przemyśleć parę spraw i usiąść do stołu, to moim zdaniem będzie źle. Ale mam dobrą informację: wszyscy to zrozumieli, łącznie ze mną - dodał. Artykuł w trakcie aktualizacji.