Niczego nie będę się zrzekał - tak były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odpowiedział na pytanie Polsat News o sprawę jego immunitetu. Wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS Sejm ma zająć się w czwartek - najpierw na sejmowej komisji ds. regulaminowych. Głosowanie ma odbyć się w piątek. Dziś upływa termin, w którym Ziobro mógłby sam zrzec się immunitetu.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkusnik/ / East News

Zbigniew Ziobro nie zamierza zrzec się immunitetu - potwierdził to w rozmowie z Polsat News.

W czwartek Sejm zajmie się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Ziobrze.

Wniosek prokuratury liczy 158 stron i dotyczy przede wszystkim defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w polityce? Wejdź na rmf24.pl .

W poniedziałek w portalu Polsat News opublikowana została wypowiedź Zbigniewa Ziobry, który spytany przez dziennikarzy Polsatu, czy zamierza zrzec się immunitetu, powiedział, że "niczego nie będzie się zrzekał". Oznacza to, że kwestią immunitetu Ziobry zajmie się w czwartek Sejm.

158 stron wniosku

W ubiegłym tygodniu do marszałka Sejmu trafił liczący 158 stron wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Chodzi przede wszystkim o sprawę defraudacji środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego środki miały trafiać do ofiar przestępstw.



Według prokuratury członkowie grupy, którą miał kierować Ziobro, przyznawali dotacje tym podmiotom, które nie miały do nich prawa. Zdarzało się też, że przekazane środki były wydawane na cele inne niż te, do których fundusz został powołany.



Na stronie internetowej sejmowej komisji regulaminowej napisano, że rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry odbędzie się w czwartek o godz. 16.



W piątkowym oświadczeniu Kancelaria Sejmu przekazała natomiast, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyznaczył Zbigniewowi Ziobrze trzydniowy termin na zrzeczenie się immunitetu - termin ten upływa w poniedziałek, 3 listopada.

Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.

"Może przemieszczać się, gdzie chce"

W dzisiejszej rozmowie z "Super Expressem" minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że były minister sprawiedliwości może próbować ucieczki z kraju.

Sąd weźmie też pod uwagę obawę ucieczki. Patrząc na to, jak zachował się Marcin Romanowski, jakoś nie mam zaufania do Zbigniewa Ziobry - ocenił Żurek.

Minister podkreślił, że Zbigniew Ziobro posiada immunitet, w związku z czym "może przemieszczać się, gdzie chce".

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

Sprawą ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zajmuje się specjalny zespół śledczy Prokuratury Krajowej. Śledztwo toczy się m.in. w sprawie przekroczenia w ubiegłych latach uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu.



W śledztwie podejrzanymi są m.in. były wiceszef MS, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu ub.r. wydał decyzję o aresztowaniu. Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Podejrzanym jest także poseł PiS Dariusz Matecki. W czwartek do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko niemu.