W realiach, które uznajemy za kryzys, stajemy się mniej solidarni, a bardziej partykularni. Mniej myślimy w kategoriach solidarności i sprawiedliwości społecznej, a bardziej o tym, żeby starczyło nam i naszym najbliższym do pierwszego – tak w Radiu RMF24 mówił prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Gość Tomasza Terlikowskiego skomentował ostatnie postulaty socjalne PiS-u, m.in. 800 plus, darmowe leki dla ludzi po 65. roku życia i przed 18. oraz darmowe autostrady.

Czy PiS wygra wybory?

Politolog zapytany przez dziennikarza o możliwość wygrania wyborów przez PiS po raz trzeci, odpowiedział: Biorąc pod uwagę obecne sondaże, to Prawo i Sprawiedliwość będzie numerem jeden w wyborach. Czy zwycięzcą w sensie objęcia władzy, to już jest zupełnie inna sprawa. To wyłącznie w rezultacie skomplikowanej sytuacji wewnątrz opozycji. Nadzieje na utrzymanie władzy są oparte nie tyle na jakimś poziomie poparcia dla PiS-u, ale wyrażane są głównie w związku z ewentualnym wysokim wynikiem Konfederacji i ewentualną chęcią tej partii do wiązania się z PiS-em.Według gościa Tomasza Terlikowskiego sytuacja jest zupełnie inna niż przed wyborami roku 2015, bo jesteśmy innym społeczeństwem.Demograficznie znajdujemy się w innym, mniej korzystnym dla rządzących, punkcie. (...) Żyjemy w realiach, które większość obywateli identyfikuje jako realia kryzysowe. A w realiach, które uznajemy za kryzys, stajemy się mniej solidarni, a bardziej partykularni. Mniej myślimy w kategoriach solidarności i sprawiedliwości społecznej, a bardziej o tym, żeby starczyło nam i naszym najbliższym do pierwszego - dodał prof. Rafał Chwedoruk.

Kim są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości?

To kolejna faza kampanii

"Opozycja ma zróżnicowany elektorat i to jest jej problem"

Dziennikarz zauważył, że PiS nie odwołuje się do dobrze i średnio zarabiających grup społecznych, a raczej do tych, które bardzo mocno odczuły kryzys związany z wojną w Ukrainie. Jak wyjaśniał jego gość "to grupy społeczne z natury biernemówił politolog.mówił politologmówiłprof. Rafał Chwedoruk o postulatach, które pojawiły się w czasie konwencji programowej "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".Gość Radia RMF24 przybliżył, w jaki sposób PiS zachęca wyborców do głosowania na ich partię:dodałDziennikarz przytoczył wypowiedź Donalda Tuska, lidera Koalicji Obywatelskiej:.Według prof. Rafała Chwedoruka Donald Tusk podejmuje olbrzymie ryzyko, bo jednym z atutów PiS-u było wykorzystywanie różnych stygmatyzujących treści, które ułatwiały drogę do mobilizacji tych, których trudniej zmobilizować przed odwołanie się do czynnika godnościowego, zawsze obecnego w społeczeństwie.komentował prof. Rafał Chwedoruk, dodając, że ta wypowiedź być może jest takim symbolicznym początkiem wyścigu pomiędzy ugrupowaniami opozycyjnymi o pozyskanie podobnych wyborców.