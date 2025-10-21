Jest akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Chodzi o przekazanie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Michał Woś / Adam Burakowski/East News / East News

Michał Woś - obecnie poseł PiS, w przeszłości wiceminister w resorcie sprawiedliwości - w sierpniu 2024 r. w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegających na przekazaniu 25 mln zł ze środków tego Funduszu na zakup oprogramowania Pegasus dla CBA.

Woś jako wiceszef MS złożył we wrześniu 2017 r. do resortu finansów wniosek o zmianę planu finansowego FS w celu przekazania 25 mln na zakup Pegasusa.

Woś mówił później PAP, że zarzut jest "warty ten całej 'neoprokuratury'", a dzięki jego decyzjom "państwo polskie zyskało narzędzie do zwalczania zabójców, siatek szpiegowskich".

Pod koniec września tego roku prokurator przedstawił Wosiowi postanowienie o zmianie zarzutów. Zmiana polegała na uzupełnieniu opisu czynu oraz na częściowej modyfikacji kwalifikacji prawnej.

Prokuratura Krajowa przekazała, że przekroczenie uprawnień przez Wosia polegać miało na zawarciu 29 września 2017 r. z szefem CBA umowy o przekazanie tej instytucji środków z FS w kwocie 25 mln zł na zakup "środków techniki specjalnej" - pomimo wiedzy, że CBA nie spełniało warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego.

Ponadto przekroczenie uprawnień przez Wosia obejmowało też, zdaniem prokuratury, wydanie polecenia dokonania wypłaty przez FS na rzecz CBA środków pieniężnych 25 mln zł w realizacji tej umowy.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że akt oskarżenia sporządzono na 248 stronach, a prokurator zawnioskował o ujawnienie przez sąd na rozprawie 522 dowodów zgromadzonych w sprawie oraz o przesłuchanie 33 świadków.

Wosiowi grozi kara od 1 roku do 10 lat więzienia.

Sprawą systemu Pegasus zajmuje się też sejmowa komisja śledcza, która bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS, było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.