Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak został jednogłośnie wybrany na prezesa Ruchu Narodowego. "Polska jest w tej chwili rozsadzana wewnętrznymi konfliktami. Nie ma jednej wojny polsko-polskiej - tych konfliktów jest więcej niż jeden. Naszą rolą jest łączyć" - mówił Bosak na kongresie partii w Kaliszu.

Krzysztof Bosak / Tomasz Wojtasik / PAP

"My musimy się o to państwo zatroszczyć"

My jesteśmy partią, z którą trzeba się liczyć. Ruch Narodowy jest notowany jako partia, która ma ogromny potencjał wzrostu - mówił Krzysztof Bosak na kongresie Ruchu Narodowego w Kaliszu. Mamy swój własny zasób kadrowy i zdolność do jego rozwijania. Będziemy tę kadrę rozwijali i będziemy robić to dzięki wam - powiedział do delegatów.

My będziemy myśleć o interesie narodowym w każdym istotnym aspekcie dobra naszego narodu. Chcemy też państwa narodowego. Jest to państwo, które swoim rozmiarem i swoimi funkcjami odpowiada jednemu narodowi. W przypadku Polaków to naród polski - powiedział wicemarszałek Sejmu. Zauważył, że o projektach ponadnarodowych "można podyskutować na seminariach i konferencjach".

Główną osią naszego myślenia politycznego jest nasze państwo. To państwo, o które walczyły poprzednie pokolenia. To państwo, które w cudowny sposób odzyskało niepodległość - tłumaczył Bosak w Kaliszu. My musimy się o to państwo zatroszczyć, musimy je wzmocnić, my musimy to państwo ustawić na dobrym kursie obsługi polskiego interesu narodowego i to jest nasz ideał państwa narodowego - dodał.

"Polska jest rozsadzana"

Krzysztof Bosak / Tomasz Wojtasik / PAP

Krzysztof Bosak zapewniał, że Ruch Narodowy "nie jest klubem hobbystów, ale ruchem ludzi praktycznych, którzy chcą rozwiązywać wyzwania".



Polska jest w tej chwili rozsadzana wewnętrznymi konfliktami. Nie ma jednej wojny polsko-polskiej - tych konfliktów jest więcej niż jeden - analizował wicemarszałek Sejmu.

Naszą rolą jest łączyć. My się z tym nie możemy pogodzić, że nasz naród jest skonfliktowany i że będziemy walczyć sami ze sobą jako Polacy, a nie z naszymi przeciwnikami czy rywalami na forum międzynarodowym - podsumował lider Ruchu Narodowego.