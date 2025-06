"Kosiniak-Kamysz wtedy się nie zdecydował"

Tomasz Terlikowski pytał również o ankietę, która miała pojawić się wśród polityków PSL-u , czy nie wystawić Władysława Kosiniaka-Kamysza lub innego z polityków na premiera.

Władysław Kosiniak-Kamysz miał szansę zostać premierem po październiku 2023 roku i to nie premierem z Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją, tylko miał szansę dostać misję stworzenia rządu i robić go z Platformą Obywatelską i z Lewicą. Takie głosy przyszły do Pałacu Prezydenckiego i do prezydenta od poważnych osób z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie zdecydował się wtedy - powiedział Mastalerek.

A może koalicja PiS, Konfederacja, PSL? Dzisiaj Donald Tusk nigdy się na to nie zgodzi. Prędzej pójdzie na wybory - mówił gość RMF FM.

Natomiast Sławomir Mentzen musiałby być samobójcą politycznym, mając kilkunastu posłów, a w sondażach mając szanse na kilkudziesięciu i to grubo kilkudziesięciu, decydować się jako partia antyestablishmentowa, partia protestu, żeby wspierać najbardziej doświadczoną partię. Wiem, że możemy uważać, że Sławomir Mentzen, że Krzysztof Bosak, że Przemysław Wipler to jest jakaś taka drużyna naiwniaków, natomiast ja uważam, że nie - podkreślił Mastalerek.