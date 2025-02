Adam Bodnar skomentował śledztwo ws. zamachu stanu wszczęte przez prokuratora Michała Ostrowskiego. "Jeśli składane jest tak poważne zawiadomienie, to nie powinienem się o tym dowiadywać z mediów. Po drugie, powinno mi to być przedstawione, a na razie jedyne co dostałem, to bardzo skromne jednolinijkowe pismo" - powiedział minister sprawiedliwości. Michała Ostrowskiego i prezesa TK Bogdana Święczkowskiego nazwał "wiernymi żołnierzami Ziobry". Ostrowski przyznał dziś, że podjął już pierwsze czynności i przesłuchał w charakterze świadka m.in. prezesa TK.

Adam Bodnar / Adam Burakowski / East News Minister sprawiedliwości w czwartek w Brukseli wziął udział w posiedzeniu komisji w Parlamencie Europejskim, by przedstawić priorytety polskiej prezydencji. Mediom udzielił komentarza ws. ostatnich wydarzeń w Polsce. Święczkowski o zamachu stanu Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski oświadczył w środę, że prokurator Michał Ostrowski po jego zawiadomieniu wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia dokonania zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, szefa Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Przestępstwo, jak powiedział Święczkowski, polega na tym, że od 13 grudnia ub.r. osoby te działają "w zorganizowanej grupie przestępczej, i w krótkich odstępach czasu (...) mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN". Zobacz również: Prezes TK o Tusku: Wyprowadzi wojsko na ulice, by tłumić protesty Dzisiaj w Porannej rozmowie w RMF FM Bogdan Święczkowski powiedział: Jesteśmy blisko sytuacji, kiedy w ciągu roku, pół roku może dojść do tego, że zostaną wyprowadzone siły zbrojne czy też policja na ulice, żeby próbować powstrzymać protesty społeczne. Gdy Tomasz Terlikowski dopytał, czy to oznacza, że jego zdaniem Donald Tusk ogłosi stan wojenny, Święczkowski odparł: Nie wymieniam tutaj nazwisk. Ja nie wiem, kto kieruje tą zorganizowaną grupą przestępczą. Być może biorą w niej udział osoby spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej. Od tego jest postępowanie karne, od tego jest pan prokurator - przekazał. Bodnar: Wierni żołnierze Ziobry realizują konkretne polityczne zadania Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar nazwał dziś Święczkowskiego i Ostrowskiego "wiernymi żołnierzami Ziobry, którzy realizują bardzo konkretne polityczne zadania". Michał Ostrowski piastuje funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego od listopada 2023 r. - powołał go na to stanowisko ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Nic nie zatrzyma prokuratury przed działaniami na rzecz obywateli, przed odpowiedzialnością na rzecz społeczeństwa i przed rozliczaniem tych wszystkich nieprawidłowości, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat - mówił Adam Bodnar. Zapowiedział, że zapozna się z zawiadomieniem. Jeśli składane jest tak poważne zawiadomienie, to po pierwsze, nie powinienem się o tym dowiadywać z mediów, po drugie, powinno mi to być przedstawione, a na razie jedyne, co dostałem, to bardzo skromne jednolinijkowe pismo od pana Ostrowskiego - oświadczył minister sprawiedliwości. Ostrowski przesłuchuje W czwartek prokurator Prokuratury Krajowej, zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski powiedział podczas konferencji prasowej w siedzibie KRS, że podjął już pierwsze czynności po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Przesłuchał w charakterze świadka m.in. prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który złożył zawiadomienie i wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa z art. 127, 128 i 258 Kodeksu karnego. Chodzi tu o ustrojowy zamach stanu i o wpływanie groźbą bezprawną i przemocą na konstytucyjne organy państwa, takie jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, a także Krajową Radę Radiofonii i Telewizji - powiedział prok. Ostrowski. Wśród przesłuchanych do tej pory świadków wymienił też pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską i przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicką. Zaznaczył, że jego celem jest "obiektywne i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzeń, o których mowa w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa". Nie przesądzam o jego wyniku, natomiast jest to mój obowiązek, żeby w tak niezwykle poważnej sprawie przeprowadzać w sposób spokojny i obiektywny czynności dowodowe - podkreślił Ostrowski. Dodał, że poinformował ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, że nie może mu udzielać informacji na temat swoich działań, "ponieważ śledztwo dotyczy też jego". Zapowiedział też kolejne czynności. Podkreślił, że śledztwo dotyczy najważniejszych osób w państwie, "w tym marszałka Sejmu, pani marszałek Senatu, pana premiera, ministrów, w tym ministra sprawiedliwości". Śledztwo dotyczy też sytuacji, gdzie panu prezydentowi RP odbiera się jego prerogatywy polegające na nominacjach sędziowskich, więc tych świadków (...) jest dużo do przesłuchania - powiedział Ostrowski. Zobacz również: Marek Prawda gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

