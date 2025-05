Wysoka temperatura w maju jak na razie już za nami. Najbliższy tydzień będzie znacznie chłodniejszy i pochmurny. Temperatura w dzień nie będzie przekraczać kilkunastu stopni Celsjusza. Noce z przymrozkami nawet do minus 5 stopni. Przedstawiamy prognozę pogody na 5-11 maja.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prognoza na poniedziałek

W poniedziałek pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami - informuje IMGW. Na wschodzie kraju oraz na krańcach południowych słabe przelotne opady deszczu; wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w dzień na przeważającym obszarze od 11°C do 15°C, chłodniej krańcach północnych i miejscami w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy z poniedziałku na wtorek, na północy, zachodzie i miejscami w centrum przygruntowe przymrozki do około -3°C, -5°C.

Prognoza na wtorek

We wtorek zachmurzenie zmienne. Lokalnie na krańcach północnych i południowych możliwe słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C w rejonach podgórskich Bieszczadów, około 11°C na Wybrzeżu, i 14°C w centrum do 16°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, w północnej połowie kraju zachodni, na pozostałym obszarze północno-wschodni. W nocy z wtorku na środę na północy i w rejonach podgórskich miejscami przygruntowe przymrozki do -2°C.

Prognoza na środę

W środę pochmurno z przejaśnieniami na północy i przelotnymi opadami w południowej połowie kraju. W nocy na północy i w rejonach podgórskich miejscami przygruntowe przymrozki do -2°C. Temperatura maksymalna w dzień od 8°C, 10°C na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 15°C w centrum i na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny i północno-wschodni.

Prognoza pogody na najbliższy tydzień / IMGW /

Prognoza na czwartek

W czwartek nieco bardziej pogodnie a opady jedynie na krańcach południowych. W nocy na północy i północnym wschodzie spadek temperatury do -1°C, i przygruntowe przymrozki do -2°C. Temperatura maksymalna w dzień od 8°C nad morzem do 14°C na południu i zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych.

Prognoza na piątek

W piątek na wschodzie przelotne opady deszczu, na zachodzie więcej przejaśnień i bez opadów. W nocy na północnym wschodzie spadek temperatury do -2°C, a na północy, zachodzie oraz w centrum przygruntowe przymrozki do -2°C. Temperatura maksymalna od 8°C, 9°C w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie do 13°C, 14°C na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych.

Prognoza na sobotę

Sobota z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym oraz przelotnymi opadami deszczu. W nocy w wielu rejonach kraju przygruntowe przymrozki do -2°C. Temperatura maksymalna od 9°C na południowym wschodzie i nad morzem, około 12°C w centrum do 16°C na zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 7°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych.

Prognoza na niedzielę

Niedziela również pochmurna i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i południu przygruntowe przymrozki do -2°C. Temperatura maksymalna w dzień od 9°C w rejonach podgórskich i 10°C nad morzem, około 12°C na wschodzie do 17°C na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny i północno-zachodni.