Wakacje na rajskim Zanzibarze mogą zaskoczyć nowymi przepisami finansowymi. Bank centralny Tanzanii - kraju, do którego należy Zanzibar - oficjalnie zakazał używania walut obcych, w tym dolara amerykańskiego, we wszystkich transakcjach lokalnych. Oznacza to spore zmiany zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających ten afrykański archipelag.