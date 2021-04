Wtorek po Wielkanocy wielu z nas zaskoczył o poranku zimową pogodą. W nocy z poniedziałku na wtorek w niemal całym kraju wystąpiły przymrozki, lokalnie nawet dość spore – jak na kwiecień – opady śniegu. Kiedy nadejdzie wiosenna pogoda? Jak prognozuje IMGW, wiosenne słońce ogrzeje nas promieniami dopiero pod koniec tygodnia. Do tego czasu chłodno, a nawet mroźno. Będzie deszcz, a na Pomorzu i w górach śnieg.

Zimowa Wielkanoc na Podhalu. W Wielką Sobotę w Zakopanem białe szaleństwo / Grzegorz Momot / PAP

Na początku tygodnia wzrośnie zachmurzenie, pojawią się opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Trzeba spodziewać się także podmuchów wiatru: silnych i porywistych.



Z północy napłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego i pozostanie z nami aż do czwartku.



We wtorek w całym kraju chłodno, pochmurno i występować będą przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu; możliwe burze z opadem krupy śnieżnej.



Wysoko w Tatrach spadnie około 10 cm śniegu, a na Pomorzu około 5 cm. Temperatura powietrza wzrośnie maksymalnie do 6 stopni. W nocy możliwe są mrozy do -3 stopni, a w rejonach podgórskich temperatura spadnie do nawet -6 stopni. Utrzymywać się będzie silniejszy i porywisty zachodni wiatr.



We środę i czwartek ciąg dalszy pochmurnej, wietrznej i zimnej aury z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, pod koniec czwartkowego dnia przechodzącego na zachodzie w opady deszczu. Nocą spadek temperatury powietrza do -3 stopni, a w ciągu dnia wzrost do 7 stopni.

Wiosenna pogoda dopiero na koniec tygodnia

Koniec tygodnia przyniesie poprawę pogody. Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad Europy południowej. Z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Będzie więcej słońca i tylko miejscami popada przelotny deszcz; osłabnie także wiatr.



Temperatura powietrza nocą będzie kilka stopni powyżej 0°C. W dzień osiągnie wartości od 10 do 18 stopni C.