Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, oraz dla 11 powiatów województwa zachodniopomorskiego i 4 powiatów województwa wielkopolskiego. IMGW ostrzega też przed roztopami w części powiatów woj. podlaskiego.

Pokryte śniegiem auto w Warszawie. / Paweł Supernak / PAP

Ostrzeżenie przed oblodzeniem dotyczy wszystkich powiatów woj. kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. W woj. zachodniopomorskim ostrzeżenie obejmuje powiaty: białogardzki,

drawski,

gryficki,

kołobrzeski,

Koszalin,

koszaliński,

łobeski,

sławieński,

szczecinecki,

świdwiński,

wałecki.

Ostrzeżenie dotyczy także czterech powiatów woj. wielkopolskiego:

pilskiego,

chodzieskiego,

wągrowieckiego,

złotowskiego.

IMGW przekazało, że w tych rejonach kraju prognozuje się m.in. zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu lub śniegu z deszczem. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 22 w niedzielę do godz. 6 rano w poniedziałek.

Instytut ostrzega także przed roztopami w pięciu powiatach woj. podlaskiego:

białostockim,

bielskim,

hajnowskim,

siemiatyckim,

wysokomazowieckim.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godz. 11 w poniedziałek do godz. 18 we wtorek.

Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Arktyczne powietrze

Według prognozy pogody przygotowanej przez Małgorzatę Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś strefa opadów śniegu przesunie się na południe kraju, a do Polski będzie jeszcze napływało arktyczne powietrze.

Temperatura minimalna wyniesie około -5 st. C, a przy gruncie nawet około -7 st. C.

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy na południu kraju, a także Wybrzeżu i Pomorzu prognozowane są opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem.

Na Podhalu temperatura może spaść do -12 stopni Celsjusza. W kotlinach górskich możliwe są spadki temperatury od -8 do -5 stopni. W centrum Polski temperatura wyniesie około około -2 stopnie. Na Pomorzu Zachodnim i nad morzem termometry wskażą od 0 do 2 stopni Celsjusza.

Wiatr zacznie się wzmagać i na Wybrzeżu będzie wiał z prędkością do 70 km/h.