Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w tym sezonie letnim turyści znów będą mogli wspólnie przemierzać górskie szlaki w ramach cyklicznej akcji Odkryj Beskid Wyspowy. Od czerwca do września zaplanowano 18 wędrówek. Pierwsza - 5 czerwca na Urbanią Górę.

Imprezę, cieszącą się wielkim zainteresowaniem wśród turystów, organizuje Forum Gmin Beskidu Wyspowego, zrzeszające 20 gmin z pięciu powiatów w Małopolsce. Jej celem jest upowszechnianie rodzinnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja kultury, tradycji, folkloru tego pasma górskiego.



Każdego lata we wspólnym odkrywaniu Beskidu Wyspowego uczestniczy łącznie od 12 do 14 tys. piechurów z Polski i z zagranicy. Z powodu pandemii przez ostatnie dwa lata nie było wspólnych wędrówek, ale turyści mogli przemierzać szlaki indywidualnie według przygotowanego harmonogramu.



W ramach akcji turyści przez całe lato zdobywają szczyty pasma górskiego, rozciągającego się pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką na terenie województwa małopolskiego.



Tegoroczny cykl wędrówek rozpocznie się 5 czerwca. Turyści pójdą wtedy na Urbanią Górę. Potem w kolejne letnie weekendy zdobędą kolejnych kilkanaście szczytów, aby zakończyć akcję 18 września na Lubogoszczy.



W przedstawionym programie znalazło się zdobywanie także takich szczytów, jak: Ostra, Modyń, Kiczora Kamienicka, Luboń Wielki (wędrówka nocna), Grodzisko, Kamionna, Ćwilin, Łyżka, Kostrza, Szczebel, Jaworz, Potaczkowa, Łopień, Mogielica, Patryja (inauguracja nowego szlaku), Miejska Góra.



Na zdobywanych szczytach zaplanowano msze św. polowe, występy, pokazy, konkursy, wspólny grill. Wędrówki odbywają się bez względu na pogodę. Udział w nich jest bezpłatny, nie trzeba się rejestrować, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Organizatorzy zastrzegli, że forma realizacji programu uzależniona jest od rozwoju epidemii Covid-19.



Na turystów, którzy przejdą wszystkie zaplanowane na 2022 rok wyspowe szlaki czekają tradycyjnie oznaki "Złote Rysie".

Nie tylko górskie wędrówki

W trakcie sezonu letniego zaplanowano również szereg imprez kulturalnych promujących kulturę, tradycje i folklor pięciu grup etnicznych zamieszkujących ten region: Białych Górali, Lachów, Kliszczaków, Podhalan i Zagórzan.



3 lipca na stacji kolejowej w w Dobrej odbędzie się X Galicyjski Piknik Kolejowy wraz ze wspólnym śpiewaniem piosenki kolejowej. Przez całe wakacje trwać będzie IX Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Rytmy i Smaki". Jego kolejne wydarzenia zaplanowano w takich miejscowościach jak: Dobra, Żegocina, Wiśniowa, Kamienica, Tenczyn, Rabka Zdrój, Stara Wieś, Przyszowa, Łętowe, Limanowa.

Na turystów czeka ponad 500 km szlaków

Beskid Wyspowy to część Beskidów Zachodnich, położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką na terenie województwa małopolskiego. Charakterystyczną cechą tego regionu jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1 tys. km kw. Beskid Wyspowy oferuje ponad 500 km szlaków do uprawiania turystyki pieszej.



Zgodnie z turystyczną tradycją nazwę "Beskid Wyspowy" wymyślił jeden z najsłynniejszych propagatorów turystyki pieszej prof. Kazimierz Sosnowski (1875-1954) podczas wycieczki z grupą młodzieży na górę Ćwilin. Turystyczny przekaz mówi, że miało się to stać wcześnie rano, gdy przy wschodzącym słońcu z mgły wyłaniały się tylko wierzchołki pobliskich gór, przypominając wyspy na szarym morzu.