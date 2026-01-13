Morsowanie to aktywność, która w ostatnich latach rozgrzała – paradoksalnie! – tysiące Polaków. Wchodzenie do lodowatej wody, gdy temperatura spada niemal do zera, stało się nie tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale też stylem życia i sposobem na poprawę zdrowia. Czy każdy może zostać morsem? Gdzie najlepiej zanurzyć się w zimnej wodzie? Jakie są korzyści i zagrożenia związane z morsowaniem? Odpowiadamy na te pytania i zdradzamy, co o morsowaniu sądzą eksperci!

Morsowanie - chłód, który hartuje. Na zdjęciu morsowanie nad jeziorem Zegrzyńskim / Wojciech Olkusnik / East News

Morsowanie to krótkotrwałe zanurzanie się w zimnej wodzie, najczęściej w okresie jesienno-zimowym.

Aktywność ta zyskuje w Polsce ogromną popularność - morsują tysiące osób w całym kraju.

Morsowanie nie jest dla każdego - osoby z chorobami serca, układu krążenia czy nadciśnieniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Eksperci podkreślają, że kluczowe jest odpowiednie przygotowanie.

Morsowanie - co to właściwie jest?

Morsowanie to krótkotrwałe zanurzanie się w zimnej wodzie, najczęściej w jeziorach, rzekach lub morzu, podczas jesieni i zimy, kiedy woda jest naprawdę lodowata - nierzadko tuż powyżej zera. Uczestnicy, zwani "morsami", wchodzą do wody zwykle w samych strojach kąpielowych. Przed wejściem obowiązkowa jest rozgrzewka, a po wyjściu - szybkie osuszenie i ogrzanie organizmu.

Zwolennicy morsowania przekonują, że taka kąpiel to nie tylko ekstremalne doznanie, ale także sposób na wzmocnienie odporności, poprawę krążenia, lepsze samopoczucie i hartowanie organizmu. Jednak nie każdy powinien próbować tej formy aktywności - osoby z chorobami serca, nadciśnieniem czy problemami krążenia powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem.

Gdzie morsować w Polsce? Najpopularniejsze lokalizacje

Polska to prawdziwy raj dla miłośników lodowatych kąpieli. Naturalne akweny wodne, miejskie kąpieliska, a także górskie potoki przyciągają tłumy morsów niemal w każdy zimowy weekend. Oto najchętniej wybierane miejsca:

Nad Bałtykiem

Plaże Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) regularnie przyciągają tłumy morsów. Popularne są także Kołobrzeg, Świnoujście, Międzyzdroje, Ustka czy Łeba.

Jeziora

Wielbiciele słodkiej wody wybierają Jezioro Maltańskie w Poznaniu, Jezioro Ukiel w Olsztynie, Jezioro Zegrzyńskie pod Warszawą czy Jezioro Białe w Okunince.

Rzeki

Morsy w Warszawie czy w Krakowie chętnie zanurzają się w Wiśle, a mieszkańcy Wrocławia i Szczecina - w Odrze.

Miejskie kąpieliska i zalewy

Zalew Zemborzycki w Lublinie, Zalew Nowohucki w Krakowie czy kąpielisko Stawiki w Sosnowcu to kolejne popularne lokalizacje.

Morsowanie na świecie - tradycja i zdrowie w jednym

Zimowe kąpiele to nie polski wynalazek. Morsowanie ma długą tradycję w wielu krajach, zwłaszcza tam, gdzie zimy są mroźne. W Skandynawii zimowe kąpiele łączone są z saunowaniem - w Finlandii znane są jako "avantouinti". W Rosji podczas święta Chrztu Pańskiego wierni zanurzają się w lodowatej wodzie, a w Kanadzie i USA organizowane są masowe "Polar Bear Plunge". Noworoczne kąpiele w morzu to tradycja także w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Czechach czy krajach bałtyckich.

Morsowanie dla dzieci - czy to bezpieczne?

Zimowe kąpiele mogą być atrakcją również dla najmłodszych, ale wymagają szczególnej ostrożności i konsultacji z lekarzem pediatrą. Dzieci powinny być stopniowo przyzwyczajane do niskich temperatur, zawsze morsować pod opieką dorosłych, a ich pobyt w wodzie musi być znacznie krótszy niż u dorosłych. Po wyjściu z wody natychmiastowe ogrzanie i ciepły napój to podstawa. Przeciwwskazania? Choroby przewlekłe, serca, układu oddechowego czy zaburzenia krążenia.

Morsowanie - co radzi ekspertka

Na antenie internetowego Radia RMF24 magister fizjoterapii Małgorzata Radzymińska z Centrum Sublimed w Krakowie wyjaśniła, kto i kiedy powinien wybrać morsowanie, a kto saunę.

U kobiet zmiany hormonalne, które są naturalnym elementem cyklu menstruacyjnego, mają bardzo duży wpływ na to, jak odczuwamy temperaturę - tłumaczyła w podcaście "Lekarz dyżurny".

Wiek, ilość tkanki tłuszczowej i choroby współistniejące również mają znaczenie. Zdaniem ekspertki: Jeżeli ktoś ma problemy z tarczycą, ma niewyrównane ciśnienie, jeżeli ktoś ma problemy z naturalnym krążeniem krwi w organizmie, na pewno powinien baczniej przyglądać się swojemu organizmowi, reakcjom na dany bodziec.

A jak wybrać odpowiedni moment na morsowanie? Powinniśmy zadbać o dzień mniej obciążony obowiązkami zawodowymi przed wskoczeniem do zimnej wody bądź rozgrzanej kabiny - tłumaczyła Radzymińska.

Morsowanie czy sauna? Wpływ temperatury na nasz organizm Lekarz dyżurny

Jak się przygotować do morsowania? Porady dla początkujących

Przed wejściem do lodowatej wody nie zapomnij o rozgrzewce, odpowiednim stroju - czapka, rękawiczki i buty do wody to podstawa! Po wyjściu z wody natychmiast się ogrzej i wypij coś ciepłego.

Warto również wspomnieć o tym, że w ogóle przygotowanie się, poza tym działaniem termicznym jest istotne. Czyli coś ciepłego do picia wziąć ze sobą i zadbać o posiłek - radziła ekspertka.

Nie zaczynaj od długich kąpieli - na początek wystarczy kilkanaście sekund!

Opracowała: Julia Rut.