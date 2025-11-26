W Prawie i Sprawiedliwości narastają konflikty między zwolennikami byłego premiera Mateusza Morawieckiego a politykami związanymi z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Sprawa immunitetu Ziobry oraz jego przyszłości w partii wywołuje coraz większe podziały i frustracje wśród działaczy.

Według PAP, która powołuje się na źródła w partii, w ostatnich tygodniach w Prawie i Sprawiedliwości wyraźnie zarysowały się podziały między frakcją byłego premiera Mateusza Morawieckiego a politykami związanymi z byłym szefem Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Według informacji z partii środowisko Suwerennej Polski, która została włączona do PiS w 2024 roku, oczekuje od kolegów zdecydowanej obrony Ziobry. Jednocześnie w partii narasta frustracja wobec jego działań i postawy.

Sprawa immunitetu Ziobry

Na początku listopada Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze, umożliwiając prokuraturze postawienie mu 26 zarzutów związanych ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Ziobro, który obecnie przebywa w Budapeszcie, ma stanąć przed sądem 22 grudnia.

W ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla Gazety.pl Mateusz Morawiecki jasno zadeklarował, że nie przewiduje powrotu Ziobry na stanowisko ministra sprawiedliwości w przypadku objęcia funkcji premiera. Dodał również, że nie przyjąłby tej roli, gdyby miało to być uzależnione od obecności Ziobry w rządzie. Słowa te spotkały się z mieszanymi reakcjami w partii - część posłów poczuła ulgę, inni wyrazili niezadowolenie.

Wewnętrzne podziały i reakcje kierownictwa

Decyzja o powołaniu zespołu ds. opracowania programu PiS, w którym zabrakło miejsca dla Morawieckiego, została odebrana przez jego zwolenników jako próba osłabienia jego pozycji. W partii nie brakuje głosów krytyki wobec Ziobry i jego środowiska. Wielu polityków uważa, że obecna sytuacja szkodzi wizerunkowi ugrupowania.

Prezes Jarosław Kaczyński, choć oficjalnie deklaruje obronę Ziobry, nie angażuje się w nią w pełni. Według niektórych działaczy Kaczyński stara się zachować jedność partii, obawiając się, że podziały mogą doprowadzić do porażki w kolejnych wyborach.

Przyszłość Ziobry i Suwerennej Polski w PiS

Połączenie PiS z Suwerenną Polską w 2024 roku nie zostało przyjęte entuzjastycznie przez wszystkich członków ugrupowania. Liderzy SP, w tym Ziobro i Patryk Jaki, weszli do ścisłego kierownictwa partii, jednak wielu działaczy - zwłaszcza z otoczenia Morawieckiego - otwarcie krytykowało tę decyzję.

Zarzuty wobec Ziobry dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Przyszłość byłego ministra sprawiedliwości oraz jego frakcji w PiS pozostaje niepewna.