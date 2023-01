Śnieg i deszcz ze śniegiem

Dzisiaj niemal w całym kraju przy niskich temperaturach wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 18 cm. Następne kilka dni w Polsce to powrót zimy - poinformowała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.



Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, do 3 na wschodzie kraju i 4 stopni nad morzem. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich. Temperatura minimalna od minus 5 stopni Celsjusza na zachodzie, do ok. zera na wschodzie. W rejonach podgórskich temperatura może spaść do minus 7 stopni.

Woźniak poinformowała, że od czwartku czeka Polskę "solidny epizod zimowy", a od piątku kolejny, który będzie najbardziej intensywny w sobotę. "Strefa opadów śniegu przejdzie praktycznie przez cały kraj, ze wschodu na zachód" - dodała.

Zima na Przełęczy Salmopolskiej w Beskidzie Śląskim / Zbigniew Meissner / PAP

Ostrzeżenia hydrologiczne

Także ostrzeżenia hydrologiczne przed wzrostem poziomu wody w rzekach na Lubelszczyźnie wydało Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Krakowie. Alerty dotyczą m.in. Wieprza, Krzny, Huczwy. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone już w trzech miejscach w regionie.

IMGW podał, że w związku ze spływem wód opadowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w województwie lubelskim.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia wydano m.in. dla rzeki Wieprz na odcinku od zbiornika Nielisz do ujścia Bystrzycy wraz ze zlewnią Bystrzycy w profilach: Krasnystaw oraz Trawniki oraz na Bystrzycy w profilu Sobianowice. Będzie ono ważne do godz. 20 w piątek.