Już od 7 czerwca pasażerowie z południowej Polski zyskają nowe połączenie lotnicze na wakacje. Wizz Air uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do bułgarskiej Warny, popularnego kurortu nad Morzem Czarnym.

W poniedziałek węgierski tani przewoźnik ogłosił uruchomienie nowego połączenia z Katowic do Warny.

Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu, co ma ułatwić planowanie wakacyjnych wyjazdów nad Morze Czarne.

Ekologiczne samoloty na nowej trasie

Nowe połączenie będzie obsługiwane przez samoloty Airbus A321neo. Jak podkreśla przewoźnik, maszyny te „charakteryzują się mniejszym zużyciem paliwa i niższą emisją CO2 w porównaniu z wcześniejszymi modelami”.

Obecnie A321neo stanowią niemal dwie trzecie floty Wizz Air, a średni wiek samolotów to około 4,5 roku.

Wizz Air działa w Katowicach od 2004 roku. Aktualnie oferuje z tego lotniska 37 bezpośrednich połączeń do 21 państw. W 2025 roku przewoźnik obsłużył z Katowic blisko 2 miliony pasażerów.

W sezonie zimowym 2025/26 linia planuje zaoferować ponad 887 tysięcy miejsc, co oznacza wzrost o ponad 16 procent w stosunku do poprzedniego roku.



Warna – idealny kierunek na wakacje

Nowa trasa ma być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie lotami do Bułgarii.



Warna to jeden z najchętniej wybieranych kierunków turystycznych w tym kraju, znany z szerokich, piaszczystych plaż, nadmorskiej promenady oraz licznych atrakcji w okolicy.

Bezpośrednie połączenie z Katowic pozwoli jeszcze łatwiej zaplanować wakacje nad Morzem Czarnym.