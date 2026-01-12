Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rewolucyjne zmiany w organizacji ferii zimowych na 2026 rok – ferie będą odbywać się w trzech turach. Wśród górskich kurortów, które czekają na młodych turystów i ich rodziców, prym wiedzie Szczawnica: uzdrowiskowa perła Pienin, która zimą oferuje nie tylko doskonałe warunki narciarskie, ale i wyjątkową atmosferę oraz bogatą ofertę dla każdego. Sprawdź, co czeka na Ciebie w Szczawnicy i jak teraz zaplanować zimowy wypoczynek!

Szczawnica idealna na ferie zimowe 2026. Kilometry tras narciarskich, górki na sanki i kuligi / Foto Urzędu Miasta w Szczawnicy /

Szczawnica zyskuje na popularności jako zimowy kierunek - oferuje trasy spacerowe, narciarskie, skiturowe oraz atrakcje dla rodzin i miłośników aktywnego wypoczynku.

Ośrodki PKL Palenica i Arena Narciarska Jaworki Homole zapewniają świetne warunki do narciarstwa zjazdowego, a liczne trasy biegowe i kuligi umilą czas zarówno początkującym, jak i doświadczonym narciarzom.

Dodatkowym atutem Szczawnicy są jej lecznicze źródła mineralne i bogata uzdrowiskowa tradycja, która pozwala połączyć sport z relaksem i zdrowiem.

Chcesz wiedzieć, jak zaplanować idealny zimowy wypoczynek i jakie atrakcje czekają na Ciebie w Szczawnicy? Sprawdź pełny artykuł!

Ferie zimowe 2026: Nowy podział na województwa i terminy

Ferie zimowe 2026 przyniosą spore zmiany dla uczniów i rodziców. Po licznych konsultacjach z wojewodami oraz kuratorami oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na skrócenie liczby turnusów z czterech do trzech. Takie rozwiązanie ma usprawnić organizację wyjazdów oraz zmniejszyć tłok w najpopularniejszych zimowych kurortach, które od lat przeżywają prawdziwe oblężenie.

Nowy harmonogram przewiduje następujące terminy:

19 stycznia - 1 lutego 2026: Mazowieckie, Pomorskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie

Mazowieckie, Pomorskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie 2 lutego - 15 lutego 2026: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Zachodniopomorskie, Małopolskie, Opolskie

Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Zachodniopomorskie, Małopolskie, Opolskie 16 lutego - 1 marca 2026: Podkarpackie, Lubelskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Śląskie

MEN podkreśla, że system rotacyjny zostaje zachowany - województwa, które w tym roku kończą ferie jako ostatnie, w kolejnym rozpoczną je najwcześniej. To rozwiązanie ma lepiej rozłożyć ruch turystyczny i ograniczyć problemy komunikacyjne, które od lat towarzyszyły feriom.

Polacy kochają góry - zimowe ferie 2026 pod znakiem Tatr i Sudetów

Według analiz branży turystycznej, Polacy niezmiennie wybierają zimowe wyjazdy w góry. Tatry i Sudety odpowiadają za połowę wszystkich rezerwacji podczas ferii zimowych. Jednak coraz większą popularność zdobywają też inne malownicze zakątki kraju, a wśród nich Szczawnica - perła Pienin, która zachwyca nie tylko krajobrazami, ale i bogatą ofertą aktywnego wypoczynku.

Szczawnica - zimowa stolica Pienin

Szczawnica to miejsce, w którym zimowy wypoczynek nabiera zupełnie nowego wymiaru. Ta malownicza miejscowość jest bramą do Pienińskiego Parku Narodowego, oferującą trasy spacerowe, rowerowe i narciarskie na każdą kondycję. Promenada nad Grajcarkiem zachęca do spokojnych spacerów, a Droga Pienińska - 10 kilometrów wzdłuż Dunajca - to propozycja dla spragnionych pięknych widoków. Zimą Szczawnica zamienia się w prawdziwe centrum aktywności: jazda na łyżwach, zjazdy na nartach, biegówki, skituring - każdy znajdzie coś dla siebie.

Narciarstwo biegowe i zjazdowe - trasy dla każdego

Miłośnicy narciarstwa biegowego mogą skorzystać z malowniczej trasy ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru - to niemal 12 kilometrów w jedną stronę przez dolinę Dunajca, z przepięknymi widokami i łagodnym profilem, idealnym również dla początkujących. W okolicach Szczawnicy nie brakuje też innych tras, m.in. w Białej Wodzie w Jaworkach.

Narciarze zjazdowi mają do wyboru dwa świetnie przygotowane ośrodki:

PKL Palenica : nowoczesna kolejka krzesełkowa, trasy homologowane FIS, czarne zjazdy i strefa nauki dla dzieci i początkujących. Ośrodek planuje uroczyste otwarcie tras już 17 stycznia!

: nowoczesna kolejka krzesełkowa, trasy homologowane FIS, czarne zjazdy i strefa nauki dla dzieci i początkujących. Ośrodek planuje uroczyste otwarcie tras już 17 stycznia! Arena Narciarska Jaworki Homole: około 4 km tras o zróżnicowanym poziomie trudności, obsługiwanych przez kolejkę linową i wyciągi orczykowe - to miejsce idealne zarówno dla rodzin, jak i bardziej wymagających narciarzy.

Skitury, lodowisko, sanki i kuligi - zimowe atrakcje dla każdego

Szczawnica to także doskonałe miejsce do uprawiania skituringu. Małe Pieniny oferują ciekawe trasy prowadzące przez leśne ścieżki i doliny. Na trasie czeka klimatyczne schronisko Durbaszka, a widokowe szlaki prowadzą pod Wysoki Wierch i do stacji narciarskiej Palenica.

Nie brakuje też atrakcji dla rodzin z dziećmi. W centrum Szczawnicy działa lodowisko, a w okolicy przygotowano łagodne górki na sanki. Tradycyjny kulig to prawdziwa gratka - przejazd saniami przez bajkowe, zimowe krajobrazy Pienin, a po nim góralska uczta przy ognisku i kapeli na żywo. To nie tylko atrakcja, ale też prawdziwe zanurzenie w kulturę regionu.

Uzdrowiskowe tradycje i lecznicze wody Szczawnicy

Szczawnica to nie tylko sport i rekreacja, ale też 200-letnia tradycja uzdrowiskowa. Miasto słynie z 12 źródeł szczaw - mineralnych wód o wyjątkowych właściwościach leczniczych. W historycznej Pijalni Wód Mineralnych przy Placu Dietla można spróbować m.in. "Józefiny", "Stefana" czy "Heleny" - wód pomocnych przy schorzeniach dróg oddechowych, układu pokarmowego, miażdżycy, osteoporozie, a nawet anemii.

Szczawnica - kierunek na ferie 2026

Szczawnica to miejsce, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzeba do udanego zimowego wypoczynku - od doskonałych tras narciarskich, przez atrakcje dla dzieci, po relaks w uzdrowiskowej atmosferze i degustację leczniczych wód. Dzięki zmianom w organizacji ferii łatwiej będzie zaplanować wyjazd bez tłoku i problemów komunikacyjnych.