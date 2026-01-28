Do Polski nadciąga najsilniejsza fala mrozów tej zimy. Jak wynika z najnowszej prognozy IMGW, od czwartku temperatury zaczną gwałtownie spadać, a kulminacja zimna przypadnie na weekend i początek przyszłego tygodnia. W wielu regionach kraju termometry pokażą nocami poniżej -20 st. C, a mróz będzie potęgowany przez wiatr. Najzimniejsza noc przypadnie z soboty na niedzielę.

IMGW prognozuje najsilniejszy mróz tej zimy / Shutterstock

W nocy z czwartku na piątek prognozowane jest całkowite zachmurzenie, miejscami pojawią się opady śniegu - popada na południu kraju, na Pomorzu oraz lokalnie w centrum.

Najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie nocą temperatura spadnie nawet do -14 st. C. W centrum kraju będzie około -8 st. C, a najłagodniej na południowym wschodzie - w granicach -1 st. C.

W dzień mróz utrzyma się w całym kraju: na północnym wschodzie do -12 st. C, w centrum około -7 st. C, a na południu miejscami 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, co spotęguje uczucie chłodu.

Gdzie najsilniejsze mrozy tej zimy?

Z piątku na sobotę mróz wyraźnie się nasili. Na południu kraju niebo będzie w dużej mierze zachmurzone, z przejaśnieniami i słabym śniegiem. W pozostałych regionach więcej rozpogodzeń, a na północnym wschodzie nawet słonecznie, choć bardzo zimno. Tam nocą temperatura spadnie do -18 st. C. W centrum kraju około -13 st. C, a na południowym zachodzie około -5 st. C.

W dzień nadal mroźno: na północnym wschodzie około -12 st. C, w centrum -7 st. C, a na południowym zachodzie około -2 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, głównie ze wschodu.

Najzimniejsza noc przypadnie z soboty na niedzielę. W wielu regionach kraju wystąpią silne i bardzo silne mrozy, zwłaszcza tam, gdzie niebo się rozpogodzi. Na wschodzie temperatura spadnie nawet do -21 st. C, w centrum i miejscami na Pomorzu do -18 st. C, a na zachodzie do około -7 st. C.

Możliwy w nocy słaby śnieg na południowym zachodzie, natomiast na wschodzie kraju noc zapowiada się bezchmurna i wyjątkowo mroźna.

W dzień będzie nadal bardzo zimno: na wschodzie i Pomorzu około -13 st. C, w centrum -10 st. C, a najcieplej na południowym zachodzie - do -2 st. C. Na wschodzie możliwe bezchmurne niebo, ale mróz będzie wyjątkowo dotkliwy.

Mróz zaleje Polskę, fot. IMGW

Kolejna lodowata noc. Mróz utrzyma się do poniedziałku

Z niedzieli na poniedziałek mróz nie odpuści. Na wschodzie i północnym wschodzie nadal od -20 do -21 st. C, w centrum około -15 st. C, a na zachodzie od -7 do -2 st. C. W dzień temperatury pozostaną ujemne w większości kraju, choć na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będą wartości dodatnie, do 3-5 st. C. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie w centrum okresami większe, gdzie lokalnie możliwe będą słabe opady śniegu.

Dopiero w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek zrobi się nieco cieplej, jednak nocami nadal będzie mroźno. Na północnym wschodzie temperatura spadnie do -18, -19 st. C, w centrum do około -11 st. C, a na południowym zachodzie do -3 st. C. W dzień na północy i wschodzie nadal mróz, od -11 do -2 st. C, natomiast na zachodzie i południu od 0 do 4 st. C.