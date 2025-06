We wtorek pogoda nad Polską zacznie się zmieniać za sprawą rozległego antycyklonu Yvonne. Choć pożegnamy upały, nie oznacza to ochłodzenia - będzie ciepło, choć nie gorąco. Dodatkowo pojawi się dość silny wiatr, który nieco obniży temperaturę odczuwalną.

Antycyklon Yvonne przyniesie zmianę pogody, fot. IMGW

Wejście antycyklonu Yvonne oznacza koniec fali upałów, jednak wciąż możemy liczyć na przyjemne temperatury. Najcieplej będzie na Kujawach - do 26°C. W większości regionów słupki rtęci wskażą od 23 do 25°C. Chłodniej będzie na północy oraz w górach - w rejonie Podhala, nad morzem i na Suwalszczyźnie termometry pokażą około 20-22°C.

Z północnego zachodu powieje dość silny wiatr, który sprawi, że temperatura będzie odczuwalnie niższa, ale nadal komfortowa.

Na wybrzeżu i Podlasiu wiatr miejscami będzie dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

Yvonne przyniesie więcej słońca, mniej opadów

Poranek nie wszędzie będzie pogodny - na północy kraju mogą utrzymywać się chmury i mgły, a w Bieszczadach możliwy jest przelotny, słaby deszcz. W ciągu dnia jednak nad całym krajem zacznie dominować wyżowa pogoda. Zachmurzenie będzie na ogół małe lub umiarkowane, a słońca nie zabraknie w żadnym regionie. Deszczu również nie przewiduje się - to będzie suchy i pogodny dzień.

Noc z wtorku na środę zapowiada się pogodnie. Niebo będzie na ogół mało lub umiarkowanie zachmurzone. Temperatura nad ranem spadnie do około 9°C na Podhalu, 11-12°C na wschodzie i południowym wschodzie oraz 13-15°C w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Antycyklon Yvonne przyniesie ze sobą stabilizację pogody i ochłodzenie po ostatnich dniach upałów. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy cenią sobie łagodniejsze letnie warunki - idealne zarówno na wypoczynek, jak i codzienne aktywności.

Pogoda na Boże Ciało

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju możliwe burze. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna na większości obszaru od 21°C do 26°C, chłodniej na wybrzeżu i na północnym wschodzie kraju, od 16°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Czwartek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, na zachodzie i w centrum rozpogodzenia. We wschodniej połowie Polski oraz w Sudetach i nad morzem przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 16°C na północy, 21°C w centrum, do 24°C na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 80 km/h, północno-zachodni i zachodni.

W piątek będzie słonecznie. Przelotne opady deszczu pojawią się tylko na północnym wschodzie. W nocy chłodno, temperatura minimalna przeważnie od 6°C do 10°C. Temperatura maksymalna od 16°C nad morzem, 19°C na wschodzie i w rejonach podgórskich, do 24°C na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na północy porywisty, północno-zachodni i zachodni.

fot. IMGW

Pogoda na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum także burze. Temperatura maksymalna na północy od 15°C do 20°C, w centrum od 22°C do 25°C, a na południu Polski od 23°C do 26°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach do 55 km/h, tylko na południu słaby, z kierunków zachodnich.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z rozpogodzeniami w centrum kraju. Na wschodzie przelotne opady deszczu. Kolejna chłodna noc, z temperaturą minimalną od 6°C do 10°C. Temperatura maksymalna od 17°C do 22°C, cieplej na południowym zachodzie, do 24°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, na północnym zachodzie Polski słaby, zmienny.