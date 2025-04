Pogodne i słoneczne dni na zmianę z bardziej pochmurnymi i deszczowymi - taki będzie ten tydzień. W środę i piątek termometry pokażą ponad 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. W niedzielę w ciągu dnia na północnym wschodzie będzie zaledwie 8 stopni. Nad morzem będzie chłodno - w dzień jedynie od 10 do 15 stopni Celsjusza.

Poniedziałek zapowiada się słoneczny w całym kraju. Po porannych przymrozkach temperatury wzrosły w dzień do 13 stopni Celsjusza, 15 na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, do około 18 stopni Celsjusza w centrum i na południowym wschodzie. Najcieplej będzie na zachodzie, nawet do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.

Wtorek nadal słoneczny na południu. Na pozostałym obszarze niebo od czasu do czasu będą przysłaniały chmury. Na północy i północnym wschodzie mogą pojawić się bardzo słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21, 22 stopni w centrum i na południu do 23 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Najchłodniej będzie na krańcach północnych - od 12 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami porywisty.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże w całym kraju, gdzieniegdzie pojawią się także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, do 22 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Chłodniej nad samym morzem - od 10 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr na południu słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze okresami dość silny, w porywach nad morzem do 80 km/h.

W czwartek będzie pogodnie. Na wschodzie chwilami pojawi się więcej chmur, ale nie będzie padać. W nocy, w rejonach podgórskich Sudetów, możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w dzień od 10 stopni nad samym morzem, około 16 stopni w centrum i na południu, do 21 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.

W piątek mogą pojawić się opady deszczu, zwłaszcza w północnej, zachodniej i centralnej Polsce. Na południu i wschodzie sporo chmur, ale nie powinno padać. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia z maksymalną temperaturą na zachodzie kraju nawet do 24 stopni Celsjusza i około 17 stopni na wschodzie. Nad morzem nadal chłodno - około 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Sobota pochmurna i wietrzna. Na krańcach północnych i południowych możliwy przelotny deszcz. Temperatura w dzień na przeważającym obszarze wyniesie od 14 do 17 stopni Celsjusza, jednak w północnych województwach będzie chłodniej, jedynie około 10, 13 stopni Celsjusza i do tego porywisty wiatr, osiągający nawet około 75 km/h.

Niedziela również pochmurna i deszczowa w całym kraju z dość niską temperaturą od 7 stopni nad morzem, około 13 stopni w centrum, do 15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr będzie potęgował uczucie chłodu. W porywach nad morzem osiągnie do 55 km/h.