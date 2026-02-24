Na terenie jednego z zakładów chemicznych w Sochaczewie (woj. mazowieckie) doszło do rozszczelnienia cysterny przewożącej chlorek żelaza. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczają teren.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Rozszczelnienie cysterny z chlorkiem żelaza na terenie zakładu chemicznego w Sochaczewie (Mazowieckie).

Jak informuje reporter RMF FM na miejscu pracuje kilkunastu strażaków. Ich zadaniem jest opanowanie sytuacji oraz zabezpieczenie wycieku niebezpiecznej substancji.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wyznaczono specjalną strefę buforową, do której nie mają wstępu osoby postronne.

Służby podkreślają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.



