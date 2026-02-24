Siedmiodniowy areszt dla obywatela Czarnogóry podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali mężczyznę, poszukiwanego przez litewskie służby na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) na lotnisku Chopina w Warszawie.

Obywatel Czarnogóry trafił do aresztu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej, prokurator Piotr Antoni Skiba, sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec zatrzymanego siedmiodniowy areszt.

Areszt ten jest wydawany na czas oczekiwania na przesłanie nakazu europejskiego sądu.

Według informacji przekazanych przez rzecznika Centralnego Biura Śledczego Policji, komisarza Krzysztofa Wrześniowskiego, zatrzymany mężczyzna był poszukiwany przez jedno z państw Unii Europejskiej w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz Chin.

Prokurator Skiba podkreślił, że dokumenty związane z Europejskim Nakazem Aresztowania wpłynęły już do polskiej prokuratury.

Czarnogórzec był ścigany przez litewski wymiar sprawiedliwości. Według władz w Wilnie, mężczyzna od lutego 2023 roku zbierał na terytorium Litwy informacje istotne z punktu widzenia Chińczyków.