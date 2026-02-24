Ponad 145 milionów złotych trafi w tym roku do województwa śląskiego na budowę, przebudowę i remont dróg lokalnych. To część ogólnopolskiego programu wsparcia inwestycji drogowych, w ramach którego samorządy w całym kraju otrzymają łącznie 2,7 miliarda złotych. Dzięki rządowym środkom w regionie zrealizowanych zostanie aż 106 inwestycji drogowych

Województwo śląskie otrzyma z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 145 milionów złotych. Pozwoli to na realizację 106 zadań - 38 powiatowych i 68 gminnych.

W sumie prace obejmą aż 148 kilometrów dróg.

Podział środków i priorytety inwestycyjne

W 2026 roku jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego na zadania powiatowe otrzymają 75 milionów złotych, natomiast na zadania gminne 70 milionów złotych.

Dofinansowanie pokryje połowę kosztów budowy dróg gminnych i powiatowych, co - jak zapewnia wojewoda - przekłada się na wysoką jakość realizowanych inwestycji.

Dzięki środkom z RFRD dofinansowujemy w 50 proc. budowę dróg gminnych i powiatowych, co przekłada się na ich wysoką jakość. Przy ocenie wniosków samorządów szczególnie premiujemy projekty zakładające rozdzielenie ruchu kołowego od niechronionych uczestników ruchu. Najwyżej punktowane są inwestycje obejmujące budowę dróg rowerowych, chodników oraz doświetlonych przejść dla pieszych. Dodatkowe punkty otrzymują również projekty przewidujące udostępnienie drogi na potrzeby transportu zbiorowego - wyjaśnia Marek Wójcik.

Oszczędności i kolejne inwestycje

Jak poinformowała z kolei Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Dorota Wójtowicz, liczba realizowanych inwestycji może być jeszcze większa.

Praktyka pokazuje, że liczba realizowanych zadań będzie większa. Po rozstrzygnięciu przetargów pozostają bowiem znaczące oszczędności - około 15-20 proc. środków, które ponownie angażujemy. Dzięki temu w ciągu roku realizujemy również zadania z listy rezerwowej - podkreśla Dorota Wójtowicz.



Dzięki rządowemu wsparciu w województwie śląskim powstaną nie tylko nowe drogi, ale również chodniki, ścieżki rowerowe oraz bezpieczniejsze przejścia dla pieszych.