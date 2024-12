Zima nie dotrze do Europy również po Nowym Roku. Aż do kwietnia mogą nam towarzyszyć wyższe temperatury niż przeciętnie w ostatnich 30 latach - przekroczą one średnią o 1-2 st. C, a miejscami nawet o 3 st. Celsjusza.

W styczniu - zwłaszcza na zachodzie, północy i w centrum Europy - będą zdarzać się deszczowe dni, niekiedy może padać śnieg, ale w kolejnych miesiącach należy spodziewać się nieco niższych opadów niż zwykle.