Zima zaskoczyła o poranku wielu mieszkańców Warszawy. Od kilku godzin w stolicy intensywnie sypie śnieg.

Śnieg w Warszawie / Kacper Wróblewski / RMF FM

Nawet ci warszawiacy, którzy sprawdzali wczoraj prognozę pogody, nie ukrywają zaskoczenia. Z każdą minutą jest coraz więcej śniegu.

To miłe zaskoczenie. Liczę, że śnieg utrzyma się kilka dni. Ale jestem realistką i wiem, ze pewnie za chwilę stopnieje - mówi jedna z mieszkanek stolicy w rozmowie z RMF FM.