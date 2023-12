Kolacja wigilijna to jedno z najważniejszych wydarzeń w Boże Narodzenie. Kiedy w niedzielę zgromadzimy się wokół wigilijnego stołu, w pierwszej kolejności będziemy dzielić się opłatkiem. Ten zwyczaj kultywuje 89 procent słuchaczy RMF FM. 88 procent będzie miało w domu choinkę, pod którą będą czekać prezenty. Z badań własnych Grupy RMF wynika, że dla 80 procent to właśnie świąteczne drzewko jest symbolem tych świąt.

Jakie zwyczaje świąteczne są obchodzone w domach naszych słuchaczy? Najwięcej osób dzieli się opłatkiem (89 proc.), składa życzenia świąteczne (88 proc.) oraz stawia w domu choinkę (88 proc.). Pod drzewkiem umieszczane są prezenty - ofiarowywanie ich bliskim to powszechny zwyczaj (81 proc.).

W bardzo wielu domach (74 proc.) zostawia się przy wigilijnym stole puste nakrycie - dla "strudzonego wędrowca" lub niespodziewanego gościa, a czasami traktowane jako przypomnienie o zmarłych.

Pod wigilijny obrus często (59 proc.) trafia siano. Zwykle jest to uznawane za pamiątkę bożonarodzeniowego żłóbka. Niektórzy pewnie traktują je jako gwarancję pomyślności w przyszłym roku, a nawet wykorzystują do wigilijnych wróżb (5 proc.). Z pojedynczych źdźbeł siana można sobie bowiem wyczytać przyszłość - bardziej zielone ma symbolizować zdrowie w nadchodzącym roku, źdźbło z kłosami zwiastuje dostatek, a długie źdźbło to gwarancja długiego życia. Przy pomocy źdźbła siana ustala się, czy w najbliższym czasie odbędzie się ślub w rodzinie: zielone to gwarancja szybkiego ożenku, żółte oddala w czasie tę perspektywę, a poczerniałe ostatecznie przyporządkowuje osobę, która sobie wróży do kategorii singli.

Kolacja wigilijna to jedno z najważniejszych wydarzeń w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie na stołach powinno pojawić się wtedy 12 potraw. Dlaczego? Dlatego, że rok liczy tyle miesięcy albo dlatego, że tylu było apostołów. Co ciekawe, dawniej taka liczba dań na wigilijnym stole była dowodem zamożności rodziny. Dzisiaj blisko 50 proc. deklaruje taką właśnie liczbę potraw na swoim wigilijnym stole. 8 proc. przygotowuje nieco mniej - do pięciu potraw, a 24 proc. od 6 do 11 potraw.

Dla większości z nas symbolami Bożego Narodzenia jest świąteczna choinka (80 proc.), Wigilia (78 proc.), opłatek (66 proc.), stół wigilijny (57 proc.) oraz wigilijne potrawy (56 proc.)

A jaki kolor wystroju świątecznego króluje w tym roku i najbardziej kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia? Okazuje, że najczęściej wskazywano na wystrój czerwono-zielony (60 proc.), a dopiero na kolejnych miejscach złoto-biały (13 proc.) i niebiesko-srebrny (5 proc.).

