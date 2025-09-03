Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę nowe ostrzeżenia I stopnia przed burzami na południowym wschodzie oraz o gęstej mgle dla wschodniej i centralnej części kraju. Spodziewane są opady do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h i ograniczona widzialność poniżej 200 m.

Pogoda na dziś. Alerty IMGW

Niestety w części kraju występowały opady i to intensywne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał o poranku ostrzeżenie dla części województwa śląskiego. Obowiązywało ono do godz. 10. 

IMGW wydał też ostrzeżenie I stopnia przed burzami w powiatach południowych województwa małopolskiego i podkarpackiego od godz. 13 do godz. 21, zaś we wschodniej części województwa podkarpackiego i lubelskiego alerty obowiązują od godz. 14 do godz. 22

Nie tylko burze, ale też gęste mgły

Ostrzeżenia I stopnia o gęstej mgle obejmą województwo podlaskie, świętokrzyskie i małopolskie oraz część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego. Miejscami widzialność będzie wynosić poniżej 200 m. Alerty obowiązywać będą od środy od godz. 22, do czwartku do godz. 8. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

