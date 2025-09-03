Podatnicy mogą skutecznie składać skargi do sądów za pośrednictwem połączonej skrzynki ePUAP i e-Doręczeń w aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie zapewniło, że takie dokumenty powinny być uznawane za wniesione skutecznie do sądu - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Ministerstwo Cyfryzacji kończy z e-pułapką na podatników w mObywatelu / Shutterstock

Gazeta zwraca uwagę, że wcześniej fiskus domagał się, by sądy odrzucały skargi podatników wniesione za pomocą połączonej skrzynki ePUAP i e-Doręczeń, usługi w ramach mObywatela.

"DGP" przypomniał, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa same zachęcały do korzystania z tego systemu. "Gdy jednak ktoś złoży w ten sposób skargę do sądu na podatkową decyzję lub interpretację, skarbówka domaga się odrzucenia skargi. Twierdzi, że nie można jej było złożyć przez e-Doręczenia, tylko przez ePUAP" - czytamy.

Mec. Małanicz-Przybylski wyjaśnił dla "DGP", że "jeżeli organ podatkowy obsługuje e-Doręczenia, to przesyłka ze skargą wysłana za pomocą "połączonej skrzynki ePUAP i e-Doręczeń" w mObywatelu automatycznie wyśle się na skrzynkę e-Doręczeń". Według gazety, ten argument mógł się okazać najbardziej przekonujący dla MC do zmiany.

"DGP" dodaje za informacją ministerstwa, że resort przygotowuje zmiany w przepisach m.in. "zmiany legislacyjne, na mocy których sądy będą uznawać korespondencję dostarczoną przez e-Doręczenia za skuteczną. Projekt ten został opublikowany".