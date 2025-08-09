Całej południowej Polski dotyczą ostrzeżenia w sprawie upału wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty IMGW będą obowiązywały do niedzielnego wieczoru.
Całej południowej Polski, a także części zachodnich i wschodnich krańców kraju dotyczą ostrzeżenia w sprawie upału wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty IMGW będą obowiązywały do niedzielnego wieczoru.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty dotyczące upału. Obowiązują one głównie sporej części Polski - dotyczą całego obszaru województwa opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz części dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego.