Pogoda na weekend

Jak przekazał synoptyk IMGW Michał Mercik, w sobotę, po południu i wieczorem będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego - zwłaszcza na południu, północy oraz przejściowo na zachodzie. Na północy oraz w Karpatach mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na północy, około 28 stopni w centrum, do 31 st. C na południowym zachodzie. Chłodniej będzie na wybrzeżu - tam od około 19 do 22 stopni. Wiatr słaby.

W nocy z soboty na niedzielę na Pomorzu niewykluczone są burze i tam suma opadów miejscami może wynieść do około 15 mm. Termometry wskażą od 14 st. C na wschodzie, miejscami do 18 st. C na zachodzie, południu oraz wybrzeżu. Chłodniej może się zrobić lokalnie w rejonach podgórskich Karpat - tam około 9 stopni. Wiatr na ogół słaby, choć wysoko w Sudetach oraz w czasie burz wiatr może osiągnąć porywy do 60 km/h.

W niedzielę w ciągu dnia będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Natomiast na północy, wchodzie oraz w centrum, okresami może być duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami mogą wystąpić burze - lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz prognozuje się do około 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C do 21 st. C na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu, około 27 st. C w centrum kraju do 32 st. C na południowym wschodzie.

Na ogół wiatr będzie umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny. W czasie burz wiatr osiągnie prędkość do 75 km/h, a wysoko w Sudetach - do około 65 km/h.

Mapy pogodowe

Gdzie w Polsce jest teraz burza? Jaka jest temperatura w różnych częściach kraju? Gdzie najmnocniej wieje wiatr? Sprawdźcie to na naszych mapach pogodowych: