Poniedziałek będzie najcieplejszym dniem w tym tygodniu, choć lato nas nie opuści. A nad Polskę nadejdą burze. Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę pogody na nowy tydzień.

Poniedziałek upalny i raczej bez deszczu

Jak podaje IMGW, w poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie może być duże - tam miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.

Na zachodzie i południowym zachodzie kraju w ciągu dnia chmur będzie coraz więcej. Po południu mogą tam wystąpić przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 30 stopni w centrum, do 32 st. na południu kraju. Chłodniej będzie nad samym morzem - od 22 do 25 kresek. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, miejscami - do 90 km/h.

W nocy strefa opadów i burz będzie przemieszczać się w kierunku centrum kraju. Miejscami mogą tam wystąpić ulewy.

Wtorek chłodniejszy i bardziej deszczowy

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, choć na początku dnia na północnym wschodzie i południu kraju nie będzie zbyt wielu chmur.

Można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, miejscami także burz - zwłaszcza na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie Polski. Lokalnie możliwy grad.

Najwięcej deszczu spadnie na Kaszubach, wybrzeżu i na Podlasiu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 22 stopni Celsjusza na wybrzeżu, Kaszubach i w rejonach podgórskich, do około 25 stopni w centrum i 27 kresek na południu i północnym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h.

Kolejne dni podobne

Według informacji IMGW, w kolejnych dniach tygodnia (od środy do niedzieli) będzie dominował podobny typ pogody - zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i przelotne opady deszczu oraz burze.

W środę burze mogą wystąpić na wschodzie i północy kraju. Z kolei w czwartek zagrzmieć może na południu.

Pogoda na kolejny weekend

W kolejny weekend opadów deszczu można spodziewać się głównie w południowo-wschodniej części Polski.

"Najchłodniej będzie nad morzem, tam temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 23 stopni Celsjusza, a na pozostałym obszarze od 21-24 stopni na Pomorzu do 27-29 kresek na południu i południowym wschodzie kraju" - podaje IMGW.

W czasie burz przewiduje się porywy wiatru rzędu 60-70 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

W poniedziałek rano ostrzeżenia przed burzami z gradem, silnym deszczem i upałem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W zachodnich województwach opady deszczu mogą osiągnąć do 90 mm. Burzom towarzyszyć będzie silny wiatr i lokalnie grad.