Ulewy dały nam się we znaki w całym kraju. Tylko w nocy strażacy interweniowali ponad dwa tysiące razy. Najtrudniejsza jest sytuacja w Małopolsce: tam zalanych zostało ponad 700 budynków i ponad 70 odcinków dróg i ulic. W Rzeszowie i okolicach Biłgoraja przeszły trąby powietrzne. Na południu kraju wezbrały rzeki.

Służby usuwają skutki powodzi na Starym Bieżanowie w Krakowie / Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.PL / Facebook

19:52 Prognoza pogody na sobotni poranek

W sobotę rano na znacznym obszarze Polski będzie dość pogodnie. Chmury będą się utrzymywać na północnym wschodzie, gdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu - przekazał PAP synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Nad ranem na południu mogą pojawić się krótkotrwałe mgły.



Opady mogą wystąpić głównie w woj. podlaskim, północnym wschodzie woj. mazowieckiego, woj. warmińsko-mazurskim i części pomorskiego. W tych regionach będą słabnące, przelotne opady deszczu - zaznaczył synoptyk IMGW.

18:53 Podsumowanie zniszczeń w Małopolsce

Opady deszczu, które w nocy wystąpiły w Małopolsce, były bardzo intensywne, miejscami przekroczyły 100 l na metr kw. powierzchni, co spowodowało wypełnienie zbiornika w Bieżanowie i przelanie wody - powiedział wojewoda Łukasz Kmita. Jak podał, strażacy w całym regionie interweniowali ponad 1200 razy.



W całym województwie podtopionych zostało 701 budynków. Zalanych wodą i nieprzejezdnych było ponad 70 odcinków dróg lokalnych i wojewódzkich.

16:22 Opolszczyzna

Na odcinku Odry od Koźla do profilu Oława lokalnie może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.



16:18 Zalania w Krakowie

Tak o poranku wyglądał krakowski Czerwony Prądnik:





15:40 Kraków

Jest szansa na poprawę sytuacji przeciwpowodziowej na krakowskim Bieżanowie. To właśnie ta część miasta ucierpiała najbardziej po intensywnych ulewach minionej doby.



Wczoraj podpisano umowę na budowę zbiorników, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie rzeki Serafy. Inwestycja ma kosztować prawie 18 mln zł.

14:21 Najnowsza prognoza pogody

Do końca dnia nadal będzie deszczowo. Najintensywniejsze opady będą się utrzymywać na Warmii i Mazurach, wschodzie woj. kujawsko-pomorskiego i zachodzie i północy Mazowsza - poinformował synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Dodał, że w nocy natężenie opadów będzie spadać.



14:19 Kolejna zalana trasa na Mazowszu

Z powodu intensywnych opadów deszczu zamknięto drogę wojewódzką nr 575 od miejscowości Dobrzyków w gminie Gąbin.



Po nocnych ulewach Wilga wezbrała na tyle, że wystąpiła z brzegów. Woda totalnie zalała część placu budowy Trasy Łagiewnickiej.

13:27 Zalana trasa na Mazowszu

Intensywne opady deszczu spowodowały zalanie drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Wymyśle Polskie - Studzieniec w gminie Słubice pod Płockiem na Mazowszu. Trasa została zamknięta, a ponieważ deszcz się utrzymuje, trudno na razie stwierdzić, jak długo potrwają utrudnienia.

Cytat Zalanie drogi spowodowały opady deszczu. Woda cały czas spływa. Na miejscu pracują już służby, są jednostki straży pożarnej oraz przedstawiciele mazowieckiego zarządu dróg wojewódzkich. Są także policjanci, którzy kierują podróżujących na objazdy. Trudno w tej chwili powiedzieć, jak długo potrwają te utrudnienia. Asp. Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku

13:09 Osunęła się ziemia, droga zablokowana do poniedziałku

Droga wojewódzka nr 958 w Rabie Wyżnej w Małopolsce, na którą w nocy osunęła się skarpa, będzie nieprzejezdna do poniedziałku.

Do osunięcia ziemi doszło w rejonie stacji paliw BP. Ziemia uszkodziła zarówno drogę, jak i przebiegające obok tory linii kolejowej Chabówka - Zakopane. Ruch pociągów także został tam wstrzymany, wprowadzono komunikację zastępczą.

Osuwisko mierzy 50-80 metrów.

11:47 Podtopienia i powalone drzewa na Mazowszu

Do godziny 11:00 strażacy na Mazowszu odebrali prawie 150 zgłoszeń dot. podtopień dróg i budynków oraz przewróconych drzew.

Najwięcej, ponad 30, interwencji odnotowano w Warszawie, a także w powiatach piaseczyńskim, przysuskim, wołomińskim, legionowskim i pruszkowskim.

Warszawa: Wymarsz 310. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w strugach deszczu /Piotr Nowak /PAP

10:49 Trąba powietrzna w okolicach Biłgoraju

W powiecie biłgorajskim w Lubelskiem trwa sprzątanie po wieczornej wichurze.

Wstępne ustalenia mówią, że przez rejon przeszła krótkotrwała, mezocykloniczna (superkomórkowa) trąba powietrzna.

Strażacy dostali kilka zgłoszeń, wszystkie - jak informuje "Kurier Lubelski" - dotyczyły zerwanych dachów.

Uszkodzenia wskazują, że wiatr mógł wiać z prędkością 138-177 km/h.

10:39 Krakowski Bieżanów walczy z podtopieniami

10:34 IMGW o sytuacji hydrologicznej

10:25 Alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe w Małopolsce

Już 6 metrów głębokości ma Wisła w Jawiszowicach na granicy Śląska i Małopolski. Do przekroczenia stanu alarmowego brakuje tam 30 centymetrów. W sumie w całej Małopolsce stany alarmowe przekroczone są na 3 rzekach, a ostrzegawcze w 6 miejscach.

Jak donosi reporter RMF FM Marcin Buczek, alarmy przeciwpowodziowe ogłoszone zostały w 5 gminach, to: Myślenie, Spytkowice, Rabka-Zdrój, Raba Wyżna i Skawina.

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzono w powiecie myślenickim oraz w gminach Wiśniowa i Biskupice.

W podkrakowskich Zielonkach woda zalała w nocy drogę. W Rabie Wyżnej na drogę osunęła się ziemia. W sumie w całym województwie zalanych zostało nieco ponad 700 budynków i ponad 100 odcinków ulic i dróg.

W tej chwili jednak - jak usłyszał nasz reporter od rzecznika małopolskiej straży pożarnej - rzeki systematycznie wracają do koryt i sytuacja powoli się stabilizuje.

09:34 W Krakowie przestało padać: Można zacząć pompowanie wody

Deszcz w Krakowie przestał wreszcie padać. To dobra wiadomość szczególnie dla mieszkańców Bieżanowa, którego część została minionej nocy zalana po tym, jak wylała tam lokalna rzeka Serafa.

Jak donosi reporter RMF FM Marcin Buczek, który jest na miejscu, wyraźnie widać, że woda zaczęła już tam opadać: wielkie rozlewisko, przed którym ekipa RMF FM zatrzymała się bardzo wcześnie rano, zaczęło się zmniejszać, lustro wody kończy się kilkanaście metrów dalej niż jeszcze kilka godzin temu.

Oznacza to, że można w końcu rozpocząć pompowanie wody z zalanych miejsc.

Cytat Poziom rzeki musi opaść po to, by wypompowywanie wody było skuteczne. Jeżeli rzeka będzie dalej w wysokim stanie, a zaczniemy pompować z niskich miejsc, to woda i tak będzie tam napływać, więc to mijałoby się z celem. Ale teraz woda już opada. Bartłomiej Rosiek z krakowskiej straży pożarnej

09:11 Trudna noc za mieszkańcami krakowskiego Bieżanowa

Ponad 5,5 tysiąca strażaków walczy ze skutkami ulew w Małopolsce.

Najwięcej zgłoszeń z prośbą o interwencję dostali w samym Krakowie. Pod wodą jest wciąż część ulic na Bieżanowie.

Wielu mieszkańców dzielnicy nie zmrużyło tej nocy oka. Tam, gdzie było to możliwe i konieczne, ustawiali wzdłuż płotów i ogrodzeń worki z piaskiem. Woda pokonywała jednak i takie zabezpieczenia.

Cytat Dużo domów jest zalanych. Mamy wodę w piwnicy, jadę właśnie kupić pompę, żeby tę wodę wypompować - bo na zewnątrz sytuacja już się w miarę uspokoiła, ale w środku trzeba ją jeszcze opanować. Przemek, mieszkaniec Bieżanowa

Bieżanów w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

08:49 W Śląskiem wezbrały rzeki

Ponad 230 razy interweniowali minionej doby śląscy strażacy, wzywani do usuwania skutków ulew.

Interwencje związane były przede wszystkim z pompowaniem wody z zalanych ulic i podtopionych posesji. Akcji związanych z gwałtownym przyborem wody było w regionie w sumie ponad 100, ponad 70 natomiast dotyczyło skutków silnego wiatru: m.in. usuwania połamanych konarów drzew.

W trzech punktach pomiarowych w Śląskiem rzeki przekroczyły stany alarmowe, a w 13 miejscach: ostrzegawcze.

W ośmiu z tych 16 punktów trend jest wzrostowy, w siedmiu spadkowy, a w jednym stabilny.

08:34 Sprawdź prognozę pogody na dzisiaj!

Większość terytorium Polski objęta jest dzisiaj pogodowymi alertami. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed ulewami i burzami objęły część Małopolski i Podkarpacia. Co do zasady jednak padać, i to mocno, ma dzisiaj w niemal całej wschodniej części kraju.

07:43 Trąba powietrzna nad Rzeszowem

Trąba powietrzna przeszła nad Rzeszowem. Lokalny portal pisze o "chwilach grozy", które przeżyli mieszkańcy, niszczący żywioł został utrwalony na nagraniach.

Strażacy informują o połamanych drzewach, z jednego domu zerwana została część pokrycia dachowego.

07:38 Ziemia osunęła się w Rabie Wyżnej

Całkowicie zablokowana jest droga wojewódzka nr 958 z Rabki do Czarnego Dunajca w Małopolsce: w Rabie Wyżnej osunęła się ziemia.

O tej sytuacji poinformował nas Słuchacz, który zadzwonił na numer Gorącej Linii RMF FM: 600 700 800.

Cytat Droga Rabka-Zdrój - Czarny Dunajec jest nieprzejezdna, jest osuwisko. Jadą tam samochody ciężarowe, a nigdzie nie jest to oznakowane i nie ma możliwości przejazdu. Słuchacz RMF FM

07:31 Ulewy (na razie) nie odpuszczają

Meteorologiczne ostrzeżenia trzeciego, najwyższego, stopnia, którymi objęte są obecnie wschodnia Małopolska i zachód Podkarpacia, mają przestać obowiązywać o 10:00. Sam Kraków i okolice objęte są już niższym stopniem zagrożenia i ma ono minąć godzinę wcześniej.

Mocno padać ma jednak w dużej części Polski do 15:00.

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla regionów znajdujących się na wschód od linii biegnącej niemal pionowo od Elbląga po Opole.

Hydrolodzy informują również, że jeszcze do południa woda w rzekach południowo-wschodniej ćwiartki Polski może przekraczać stany ostrzegawcze. Najgorsza jest sytuacja w centralnej Małopolsce i w kilku miejscach centrum województwa śląskiego.

07:18 Strażacy w akcji

Tylko w ciągu godziny, między szóstą i siódmą, strażacy w całym kraju wzywani byli do interwencji ponad 100 razy.

Chodziło głównie o wypompowywanie wody z zalanych budynków, posesji i ulic.

Od wczoraj strażacy wyjeżdżali do pomocy już ponad 2100 razy, a ponad połowa tych akcji przypadła na Małopolskę.

07:11 Kraków pod wodą. Zobaczcie zdjęcia:

06:58 Nadal będzie lało

Piątek na wschodzie kraju nadal będzie pochmurny i chłodny. Temperatura: około 15 stopni, w wielu miejscach można się spodziewać ciągłego deszczu.



Według synoptyków IMGW, w ciągu dnia padać będzie głównie na Podlasiu, Mazurach, Mazowszu, w Łódzkiem, częściowo w Świętokrzyskiem czy na północy Lubelskiego.



Na krańcach południowych i zachodnich może dochodzić do burz.



06:51 Dwa tysiące strażackich interwencji

Dwa tysiące interwencji zanotowali strażacy w całym kraju od wczorajszego wieczora do dzisiaj do godziny 06:00 rano.

Najgorsza jest sytuacja w Małopolsce. Niemal 1,5 tysiąca nocnych interwencji strażaków dotyczyło właśnie tego regionu, a ponad połowa z nich przypadła na sam Kraków.

Mocno padało także na Śląsku: tam strażacy wyjeżdżali do podtopień ponad 200 razy.

Intensywne opady nawiedziły również Podkarpacie. Tam jednak było już dużo spokojniej: strażacy wzywani byli do walki ze skutkami ulew 70 razy.