Większość terytorium Polski objęta jest dzisiaj pogodowymi alertami. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed ulewami i burzami objęły część Małopolski i Podkarpacia. Co do zasady jednak padać, i to mocno, ma dzisiaj w niemal całej wschodniej części kraju.

/ Albert Zawada / PAP

Obowiązujące do 10:00 ostrzeżenie trzeciego, najwyższego, stopnia przed silnym deszczem z burzami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla wschodniej części Małopolski i zachodniej części Podkarpacia.

Alerty drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu objęły: większość terytorium Warmińsko-Mazurskiego (do godziny 22:00), Podlasie (do 18:00 bądź 22:00), większość terytorium Mazowsza (do 15:00-16:00), część Łódzkiego (do 15:00), Świętokrzyskie (do 12:00), Śląskie (do 09:00), centralną część Małopolski (do 09:00) i większość terytorium Lubelskiego (do godziny 15:00).

Dla części Lubelszczyzny wydano natomiast obowiązujące do południa ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym deszczu z burzami.

Są również alerty pierwszego, najniższego, stopnia o intensywnym deszczu: obowiązują one dla części Pomorskiego (do jutra do 08:00 rano), zachodniej części Warmińsko-Mazurskiego (do jutra do 06:00 rano), części Kujawsko-Pomorskiego (do północy) i zachodniej części Łódzkiego (do południa).

Na popołudnie IMGW zapowiada natomiast burze na południowym zachodzie kraju.

Różnicę między wchodem i zachodem kraju widać będzie również na termometrach. Dla wschodniej części Polski synoptycy zapowiedzieli około 15-16 stopni Celsjusza, dla części zachodniej: nawet do 25-26 stopni.

