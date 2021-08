Po nocnych ulewach Wilga wezbrała na tyle, że wystąpiła z brzegów. Woda totalnie zalała część placu budowy Trasy Łagiewnickiej

"Docelowo wały Wilgi będą podwyższone tak, by minimalizować ryzyko takich zdarzeń. W ciągu najbliższych dni pracownicy spółki oraz wykonawcy będą szacowali, jaki to zdarzenie będzie miało wpływ na realizację inwestycji" - poinformowała Spółka Trasa Łagiewnicka na swojej stronie internetowej.

"Gazeta Krakowska" zapytała spółkę TŁ oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa, dlaczego plac budowy nie został odpowiednio zabezpieczony przed naporem wody. Trasa Łagiewnicka tłumaczy, że przez ostatnie kilka ulew nowe koryto utrzymało wodę w ryzach, teraz jednak dopadało dużo więcej.

Poinformowała także że przy sprzyjającej pogodzie osuszanie może potrwać tydzień, wtedy znane będą ewentualne straty.

Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej.

Jej koszt to 803,5 mln zł, a ze spłatą kredytu - ok. 1,2 mld zł. Inwestycja miała się zakończyć do końca 2021 r., ale wykonawca złożył wniosek, by termin ten został wydłużony o trzy miesiące (do końca marca 2022 r.). Jak tłumaczył, wpływ miała pandemia - wielu pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich oraz kwarantannie i czasowo nie można było wykonywać części robót.