20:02

Z uwagi na czwarty stopień zagrożenia lawinowego i niebezpieczeństwo samoistnego schodzenia lawin, TPN wstrzymał także sprzedaż biletów wstępu na tatrzańskie szlaki. Władze parku odradzają wszelkich turystycznych wyjść w góry. Na Kasprowym Wierchu leży już 145 cm śniegu, na Hali Gąsienicowej jest jeden metr białego puchu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich spadło już 138 cm śniegu

20:01

Lepiej nie planujcie teraz górskich wędrówek. "Warunki w Tatrach są bardzo trudne. W nocy i jutro prognozowane są kolejne opady i to bardzo duże. Mocno ma wiać także wiatr, który w porywach osiągnie ponad 100 km/h. To zdecydowanie pogorszy już i tak ciężkie warunki" - powiedział dziennikarzowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota.

Przypominamy w Tatrach obowiązuje lawinowa "czwórka". Tatrzański Park Narodowy (TPN) do odwołania zamknął dziś szlaki narciarskie w rejonie Doliny Goryczkowej: przez Żleb Marcinowskich z Polany Kondratowej do Doliny Goryczkowej oraz tzw. Górne Padaki od dolnego łącznika do wylotu Doliny Świńskiej. Wcześniej zostały zamknięte dla ruchu turystycznego także szlaki do Morskiego Oka i do Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Dolinę Roztoki.

19:54

Jaka pogoda czeka nas w nocy? "Będzie pochmurno z rozpogodzeniami na północy i północnym zachodzie kraju. W górach wciąż możliwe zawieje i zamiecie śnieżne" - powiedziała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowana wysokość opadów to od 10 do 20 mm deszczu. Natomiast o 5 cm powinna zwiększyć się pokrywa śnieżna w centrum, w Karpatach ten przyrost ma wynieść od 10 do 20 cm. Okresami podczas opadów śniegu może być ograniczona widzialność do 300 m. Wiatr jeszcze będzie dosyć silny i porywisty z kierunków południowych i zachodnich. Na Zachodnim Wybrzeżu i w rejonach sudeckich porywy wiatru będą się utrzymywały na poziomie 80-90 km/h, na zachodzie do 70 km/h, w centrum do 65 km/h, w Sudetach początkowo do 150 km/h. W górach nadal możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.