Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wielu regionów Polski. Na północy kraju prognozowany jest silny mróz, a na południu intensywne opady śniegu i gołoledź.

Zimowy krajobraz widziany ze Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. / Łukasz Gągulski / PAP

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed błotem pośniegowym i śliską nawierzchnią na drogach w całym kraju. Urząd apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Termometry pokazują dziś od -6 st. C na Suwalszczyźnie i Pomorzu, ok. -2 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 1 st. C na południowym wschodzie.

Prognoza pogody na dziś: Kilkunastostopniowe mrozy i opady śniegu. Co nas czeka w pogodzie?

Pogodowe ostrzeżenia IMGW

