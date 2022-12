W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i licznymi rozpogodzeniami na zachodzie i północy kraju. Miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Na południu lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Na zachodzie i północy możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m.

W nocy kilkunastostopniowe mrozy

Temperatura minimalna od -15 st. C na Warmii, Mazurach i Podlasiu, około -8 st. C w centrum do -1 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich Karpat w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich i południowych, miejscami na północnym zachodzie wiatr słaby, zmienny. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy. Miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie do około 10 mm.

Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 8 cm, lokalnie na północy Lubelszczyzny o 10 cm. Rano na północy możliwe jeszcze marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -6 st. C do -1 st. C, cieplej tylko na południowym wschodzie i nad morzem: od 0 st. C do 3 st. C. Wiatr na północnym zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków wschodnich i północnych. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h i tam zawieje i zamiecie śnieżne.