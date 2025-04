Radar burz. Prognoza pogody IMGW na Wielką Sobotę i Wielkanoc

W sobotę i w niedzielę północno-wschodnia część Polski będzie w zasięgu niżu znad Danii oraz związanego z nim chłodnego frontu atmosferycznego.

Południowy zachód kraju dostanie się pod wpływ obszaru podwyższonego ciśnienia. Cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego będzie wypierane od zachodu przez chłodniejszą masę powietrza polarnego morskiego.

W Wielką Sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe również burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Prognozowana suma opadów w czasie burz to około 20 mm.

Temperatura maksymalna od 11 st. C; 14 st. C na północy i zachodzie, około 18 st. C na w centrum, do 20 st. C; 21 st. C na wschodzie.

W nocy z soboty na niedzielę na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Temperatura minimalna od 6 st. C do 11 st. C, chłodniej miejscami na terenach podgórskich około 3 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany z kierunków zmieniających się.

W niedzielę - w Wielkanoc - wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na północnym wschodzie okresami duże i tam lokalnie przelotny deszcz.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju to od 20 st. C do 23 st. C, nieco chłodniej będzie na północy, około 18 st. C. W rejonach podgórskich i nad samym morzem miejscami będzie z kolei od 13 st. C do 16 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i w rejonach podgórskich okresami porywisty, z sektora południowo-zachodniego.