Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje na najbliższe dni utrzymujące się chłodne warunki, z nocnymi przymrozkami i przelotnymi opadami deszczu. Cieplej na zachodzie zrobi się pod koniec tygodnia. Przyjemniejszych temperatur można spodziewać się dopiero pod koniec maja.

Ciepło zrobi się dopiero pod koniec maja, fot. IMGW / Shutterstock

Do piątku chłodno i zmiennie: Na zachodzie cieplej (do 20°C), na wschodzie pochmurno i deszczowo (8-16°C). Miejscami silniejszy wiatr i duże zachmurzenie.

Weekend z ociepleniem: Sobota i niedziela przyniosą poprawę pogody na zachodzie - sucho, słonecznie i do 20°C. W centrum cieplej, a na wschodzie nadal chmury i przelotne opady.

Uwaga na przymrozki: Nocami możliwe spadki temperatury przy gruncie nawet do -7°C, zwłaszcza na północy i wschodzie. IMGW zapowiada alerty pierwszego stopnia.

Cieplejszy koniec maja: W drugiej połowie miesiąca więcej słońca i wyższe temperatury - w dzień do 23°C, w nocy nie mniej niż 10-12°C.

We wtorek i środę (13-14 maja) termometry na zachodzie Polski pokażą 20 stopni Celsjusza, podczas gdy na wschodzie nie zabraknie chmur i deszczowej pogody. Chłodniej będzie nad morzem i w obszarach górskich - od 11°C do 13°C. Na wschodzie nadal będzie wiał silniejszy wiatr.

Środa przyniesie nieco więcej ciepła. Na krańcach zachodnich temperatura sięgnie 20°C, choć na wschodzie wciąż będzie chłodno - od 12°C do 16°C. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie - opady o umiarkowanym natężeniu. Uczucie chłodu nadal będzie potęgować wiatr, zwłaszcza na wschodzie.

W czwartek pogoda ponownie się pogorszy, zwłaszcza na północy i wschodzie Polski. Zachmurzenie będzie umiarkowane do dużego, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyraźnie się obniży - od 9°C do 13°C na wschodzie i północy, do 17°C na krańcach zachodnich. Okresami będzie także dość wietrznie.

Piątek przyniesie kontynuację chłodnej aury na wschodzie i podobnych warunków na zachodzie. Przewidywane jest zachmurzenie przeważnie duże z możliwymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Temperatury maksymalne wyniosą od 8-10°C na wschodzie do 16-18°C na zachodzie.

Pogoda na najbliższe dni, fot. IMGW

Prognoza pogody. Na zachodzie ocieplenie w weekend

W sobotę zacznie robić się cieplej. Najładniejsza pogoda utrzyma się na zachodzie, gdzie będzie sucho i słonecznie. W pozostałej części kraju możliwe przelotne opady deszczu i więcej chmur. Termometry pokażą od 10-12°C na wschodzie do 18-20°C na zachodzie.

W niedzielę ocieplenie obejmie już centralną Polskę, choć najlepsza aura wciąż utrzyma się na zachodzie. Na wschodzie więcej chmur i miejscowe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 15°C do 20°C, a na krańcach wschodnich i nad morzem nieco chłodniej - od 10°C do 14°C.

Przyjemniejszych temperatur można spodziewać się pod koniec maja - popołudniami słupki termometrów mogą sięgnąć 18-23 stopni. Nocą nie powinno być już chłodniej niż 10-12 stopni.

Warto pamiętać, że mimo przejściowych dni z wyższymi temperaturami w nocy nadal mogą występować przymrozki - zwłaszcza w weekend. IMGW planuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia, szczególnie dla regionów północnych i wschodnich. Miejscami temperatura przy gruncie może spaść do -7°C. Synoptycy apelują o ostrożność, szczególnie do rolników i ogrodników, dla których przymrozki mogą oznaczać realne straty.