Po zmiennej pogodzie w weekend, tydzień pracy rozpoczynamy pogodnie. Poniedziałek zapowiada się jako ładny dzień. W Większości kraju będzie pogodnie. W ciągu dnia niewielka szansa na przelotny deszcz jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej - poinformował PAP dyżurny synoptyk kraju z IMGW Jakub Gawroński

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, przez około 21 stopni w centrum do nawet 24-25 stopni na północnym zachodzie. Najchłodniej będzie w obszarach podgórskich, tam od 17 do 21 stopni.



Jak przekazał synoptyk, "wiać będzie słaby, umiarkowany wiatr, który na wybrzeżu i wschodzie będzie początkowo porywisty". Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h.

We wtorek cieplej, na koniec tygodnia nawet 30 stopni

We wtorek czeka nas niewielka zmiana pogody.... Na bardziej letnią! Będzie cieplej - przekazał synoptyk.

Pogodnie będzie w południowo wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W ciągu dnia od północnego zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, a lokalnie spadnie grad.



Jak dodał Gawroński, "pod koniec tygodnia spodziewamy się temperatury powyżej 30 stopni".