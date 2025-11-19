Od czwartku do soboty należy spodziewać się opadów śniegu, miejscami - na południu Polski - do 30 cm - podała synoptyk IMGW Magdalena Pękala. Wysoko w górach śniegu będzie jeszcze więcej - do 50 cm. Nie można wykluczyć nawet śnieżyc.
- W czwartek w Polsce będzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie samego śniegu.
- W nocy z czwartku na piątek oraz w piątek na południu kraju spodziewane są intensywne opady śniegu, nawet do 30 cm w Tatrach i Bieszczadach.
- Do końca weekendu w Tatrach może spaść nawet pół metra śniegu.
W czwartek na przeważającym obszarze Polski będzie pochmurno, w niektórych regionach pojawią się większe przejaśnienia. W całym kraju możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie samego śniegu.
Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie (0 st. C.) , od 3 do 6 st. C na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej do 9 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu w porywach do 65 km/h. Najsilniejsze porywy przewidywane wysoko w Tatrach i Bieszczadach, 90 km/h, a w Beskidach wiatr w porywach do 80 km/h.
W kolejnych dniach na południowym wschodzie już nie powinno być tak niskich spadków temperatur przez tworzące się coraz większe zachmurzenie - powiedziała Magdalena Pękala.