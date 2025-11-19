W piątek spodziewajcie się śniegu

Jak dodała, w nocy z czwartku na piątek i w piątek na południu Polski spodziewane są intensywne opady śniegu.

W nocy na południu województwa małopolskiego może przybyć około 10 cm śniegu. W piątek w Bieszczadach i Tatrach spadnie od 20 do 30 cm śniegu - powiedziała Pękala.

Kierownik stacji meteorologicznej IMGW w Zakopanem Paweł Parzuchowski w rozmowie z PAP stwierdził, że w związku ze zbliżającym się śródziemnomorskim niżem w Tatrach do końca weekendu może spaść nawet pół metra śniegu.

Synoptyk wyjaśnił, że niż tego typu jest trudny do prognozowania, a skala zjawiska zależy od ułożenia stref opadów.

W zależności od tego, jak ułożą się strefy opadów, mogą nas czekać bardzo intensywne opady śniegu. Według obecnych prognoz największe opady nadciągną na Podhale i Tatry już w piątek - podał.

Dla Podhala, w tym Zakopanego, prognozowana suma opadów śniegu wynosi 20-30 cm. Śnieg ma padać także w sobotę, a w niedzielę pojawi się kolejny front z południa z nową porcją opadów, co może dać łącznie do 50 cm śniegu w wyższych partiach Tatr.

Możliwe śnieżyce

Dodatkowym utrudnieniem będzie silny północny wiatr. Na Kasprowym Wierchu temperatura może spaść do minus 10 st. C, a wiatr obniży odczuwalną temperaturę do 20 st. mrozu. Mgła dodatkowo pogorszy warunki turystyczne.

Parzuchowski zaznacza, że strefa intensywnych opadów może jeszcze przesunąć się na wschód, co oznaczałoby większe śnieżyce w Pieninach, Beskidach i Bieszczadach.

Przy niżach śródziemnomorskich pogoda może zmieniać się dynamicznie, dlatego sytuację pogodową trzeba śledzić na bieżąco. Według najnowszych prognoz śnieżny armagedon zatrzyma się nad Tatrami.

To będzie pierwszy wyraźny akcent zimowy, ale w przyszłym tygodniu nie widać tendencji do ocieplenia. W Tatrach nadal ma trzymać mróz i śnieg - podkreślił kierownik zakopiańskiej stacji IMGW.

Sprawdź mapy pogodowe

Śnieg

Deszcz

Wiatr

Temperatura