​Zima nie odpuszcza. W najbliższych dniach Polskę czeka prawdziwa meteorologiczna huśtawka. IMGW ostrzega przed opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i lokalnymi utrudnieniami na drogach spowodowanymi gołoledzią. Dla czterech województw wydano alert przed silnym mrozem - od -13 do -16 st. C.

Śnieg powróci do Polski, fot. IMGW / Shutterstock

Już w czwartek na północy, wschodzie i w górach pojawią się pierwsze opady śniegu. Na Podhalu i w Tatrach może sypać nawet intensywnie, a na Pomorzu i wschodzie kraju mgły ograniczą widoczność do zaledwie 500 metrów.

Temperatura maksymalna od -11 st. C, -10 st. C na Podlasiu i Polesiu, około -6 st. C w centrum do 2-3 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej i 5 st. C na Śląsku oraz lokalnie w Małopolsce

W nocy należy spodziewać się dalszego wzrostu zachmurzenia, a na Roztoczu i wschodzie Podkarpacia możliwe są marznące opady mżawki, tworzące niebezpieczną gołoledź. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

IMGW wydała ostrzeżenia dla czterech województw przed silnym mrozem - od -13 do -16 st. C:

pomorskiego

warmińsko-mazurskiego

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem

Uwaga kierowcy, na drogach szklanka

Piątek i sobota przyniosą dalsze opady śniegu i deszczu ze śniegiem, szczególnie w południowej i wschodniej Polsce. Lokalnie marznący deszcz i mżawka mogą powodować powstawanie szadzi i gołoledzi, a wschodni wiatr w porywach sięgający 60 km/h nad morzem oraz w górach powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Temperatura minimalna od -17 st. C na Pomorzu Gdańskim, Kaszubach oraz Żuławach, około -14 st. C na wschodzie i -10 st. C na południu oraz centrum do -4 st. C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

W weekend zachmurzenie pozostanie duże i całkowite, a opady śniegu i deszczu ze śniegiem utrzymają się w całym kraju. Temperatura maksymalna w większości regionów nie przekroczy zera.

Opady śniegu i deszczu ze śniegiem

Od poniedziałku, zwłaszcza na południu, opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu. Miejscami opady marznące, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -11 st. C na północnym wschodzie, około -5 st. C w centrum do -1 st. C na południu. Temperatura maksymalna od -7 st. C na Suwalszczyźnie, około -3 st. C w centrum i na zachodzie do 3 st. C lokalnie w Małopolsce.

We wtorek śnieg oraz śnieg z deszczem będzie padał na południowym wschodzie. Utrzyma się minusowa temperatura. Z wtorku na środę temperatura minimalna od -18 st. C na północnym wschodzie i -15 st. C w centrum, około -10 st. C na południu i zachodzie do -6 st. C nad samym morzem. Temperatura maksymalna od -11 st. C na północnym wschodzie i -8 st. C w centrum, około -5 st. C na zachodzie i wybrzeżu do -2 st. C na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Zima w nadchodzącym tygodniu pokaże swoje prawdziwe oblicze - nie zabraknie śniegu, mrozu i lokalnych zawiei.