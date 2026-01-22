Węgry, Argentyna, Bahrajn, Maroko, Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Indonezja, Jordania, Kazachstan, Kosowo, Pakistan, Paragwaj, Katar, Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Mongolia - przedstawiciele tych krajów w czwartek podpisali w Davos dokument członków-założycieli Rady Pokoju, inicjatywy Donalda Trumpa. Prezydent USA określił to jako początek "nowej ery".

Prezydent USA Donald Trump i przedstawiciele 19 innych państw podpisali w Davos dokument założycielski, 22 stycznia 2026 / Adam Ziemienowicz / PAP

Donald Trump wraz z przedstawicielami 19 państw podpisał w Davos dokument założycielski Rady Pokoju, nowej inicjatywy pokojowej, która ma najpierw zająć się stabilizacją w Strefie Gazy.

W składzie Rady Pokoju nie ma Rosji i większości krajów europejskich.

Inauguracja Rady Pokoju: Lista krajów - członków-założycieli

W czwartek w Davos w Szwajcarii prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przedstawiciele 19 innych państw podpisali dokument założycielski lansowanej przez amerykańskiego przywódcę Rady Pokoju. Wśród członków-założycieli nie ma Rosji ani większości państw europejskich.

Oprócz Trumpa dokument podpisali m.in.: premier Węgier Viktor Orban i prezydent Argentyny Javier Milei, a także przedstawiciele Bahrajnu, Maroka, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Indonezji, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Pakistanu, Paragwaju, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Uzbekistanu i Mongolii.

Prezydent USA Donald Trump podpisał dokument założycielski Rady Pokoju; Davos, Szwajcaria, 22 stycznia 2026 / FABRICE COFFRINI/AFP/East News / East News

Rada Pokoju Donalda Trumpa - stabilizacja w Strefie Gazy, ale nie tylko

Cytat Rada Pokoju początkowo skoncentruje się na Strefie Gazy. Oczywiście skupiamy się, przede wszystkim, na zapewnieniu, że umowa pokojowa dotycząca Strefy Gazy będzie trwała - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio w czasie ceremonii podpisania dokumentu założycielskiego tego gremium, zainaugurowanego przed prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zaznaczył przy tym, że kwestia Strefy Gazy może być przykładem dla rozwiązania innych konfliktów. Dodał, że sądzi, że możliwości stwarzane przez Radę Pokoju są "nieskończone". Ocenił powołanie Rady jako początek "nowej ery".

To bardzo ekscytujący dzień - powiedział Trump, po czym stwierdził, że "każdy chce być częścią" Rady Pokoju. Zapewnił, że będzie ona współpracowała z ONZ.