W środę można się spodziewać dodatniej temperatur - nawet do 11 stopni. Niestety, w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. Wszystko przez przemieszczający się nad Polską front atmosferyczny.

Zdjęcie ilustracyjne / MIGUEL SIERRA / PAP/EPA

W środę rano zachmurzenie będzie duże i miejscami większe przejaśnienia. Spodziewane są opady deszczu - prognozuje IMGW.

Na Podhalu spadnie deszcz ze śniegiem, zaś śnieg w Karpatach, gdzie przyrost pokrywy śnieżnej może sięgnąć 5 cm.



Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 5 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, 7 st. C w centrum. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą 11 st. C.



Wiatr umiarkowany. W ciągu dnia także dość silny, nad morzem w porywach osiągnie 75 km/h. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, które lokalnie spowodują zawieje i zamiecie śnieżne.

/ IMGW /





W nocy w górach znów spadnie śnieg

Noc - jak prognozuje IMGW - zapowiada się pochmurna, ale z dużymi przejaśnieniami.

Będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W obszarach podgórskich znów spadnie śnieg - wskazała synoptyk Dorota Pacocha, synoptyk IMGW. Dodała, że w nocy należy się spodziewać również dodatnich temperatur w całym kraju.