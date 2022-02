9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Znacie kogoś, kto nie lubi tego cienkiego placka z ciasta drożdżowego z sosem pomidorowym, posypanego startym serem? My nie. Zrobienie pizzy jest bardzo proste pod warunkiem, że mamy odpowiedni przepis i nie popełnimy często powtarzanych błędów.

Włochy to pizza. Ona odzwierciedla całą włoską tradycję. Ja kocham pizzę, bo kocham Włochy - mówi RMF FM Umberto le Pera. Pochodzący z Kalabrii mistrz i szef kuchni restauracji w wielu miejscach na świecie zgodził się podzielić ze słuchaczami RMF FM swoim przepisem na idealną pizzę.

Umberto le Pera w rozmowie z dziennikarką RMF FM Magdaleną Wojtoń / Maciej Nycz / RMF FM

W czasie 25 lat kariery w gastronomii Umberto le Pera pracował m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Od kilku lat mieszka i pracuje w Krakowie. W przytulnej restauracji pachnącej pizzą sekrety idealnego ciasta i sosu zdradził Magdalenie Wojtoń.

7 rad mistrza i szefa włoskiej kuchni Umberto le Pery

1. Stosuj proporcje z przepisu. Nie dodawaj niczego "na oko". To bardzo ważne, bo dzięki temu ciasto zawsze będzie miało idealną konsystencję.



2. Sól do ciasta zawsze dodawaj na końcu. Jeśli zrobisz to wcześniej, ciasto nie wyrośnie tak, jak powinno.



3. Ciasto musi być odstawione na odpoczynek. Przed tym powinno się je przełożyć - w ciągu pierwszej godziny co 15 minut (zobacz to na filmie poniżej), a następnie pozostawić na kolejne 3 godziny. Ciasto musi odpoczywać w nieprzewiewnym miejscu. Ja polecam, by robić to w wyłączonym piekarniku.



Jak przekładać ciasto na pizzę? Magdalena Wojtoń / RMF FM



4. Nie używaj keczupu. Nie stosuj koncentratu pomidorowego. Nie gotuj sosu. Dostaniesz ode mnie przepis na pyszny sos pomidorowy do przygotowania w 3 minuty.



5. Nie dodawaj do pizzy suchego startego sera, szczególnie żółtego. Postaw na mozzarellę w formie dużej kulki w zalewie. Polecam Mozzarella di Bufala Campana. Dobrze odsącz ser z wody, a następnie rozdrobnij całość na powierzchni ciasta.



6. Bardzo ważne - wkładaj pizzę do rozgrzanego wcześniej pieca. Pizzę pieczemy około 7 minut w temperaturze 250℃. W przypadku wyższej temperatury, np. 270℃, pizzy powinno wystarczyć pieczenie przez 4-5 minut.



7. Jeśli chcesz przygotować pizzę z szynką, np. Prosciutto crudo, połóż plastry przed samym podaniem, na gorącym cieście wyciągniętym z pieca.



Przepis na idealny sos do pizzy. Do zrobienia w 3 minuty

Składniki:

- 1 puszka pomidorów bez skórki w sosie (ja używam San Marzano - pelati)

- świeża bazylia, garść listków

- pół małej łyżeczki oregano

- szczypta soli

- 1 łyżka oliwy

- szczypta cukru.

Jak zrobić:

Zgnieć pomidory widelcem (nie używaj blendera). Dodaj posiekana bazylię, sól, oregano, cukier, oliwę i... gotowe! Mamy świeży, pachnący i pyszny sos pomidorowy!

Pizza Margherita z mozzarella di bufala

Umberto le Pera podzielił się ze słuchaczami RMF FM swoim przepisem na idealną pizzę. / Maciej Nycz / RMF FM

Ciasto: przepis na 3 pizze o średnicy około 30 cm

Składniki:

450 g mąki pszennej typu 450

290 ml wody

2 g drożdży suchych lub 6 g drożdży świeżych

15 g soli

10 g oliwy z oliwek

W pierwszej kolejności do dużej misy wsypujemy mąkę, dodajemy 190 ml wody oraz 10 g oliwy. Pozostałą część wody (100 ml) należy pozostawić do rozpuszczenia drożdży. (woda powinna być lekko ciepła - około 36 stopni).

Mieszamy dokładnie mąkę z wodą - ok 5 min, następnie dodajemy wodę z rozpuszczonymi drożdżami i kontynuujemy wyrabianie ciasta przez następne 5 min. Ciasto wyrabiamy ruchem od zewnątrz do środka, aby je napowietrzyć. Dodajemy sól i wyrabiamy przez następne 5 min.

Dobrze wyrobione ciasto powinno odchodzić od ręki. Wyrobione ciasto pozostawiamy w misie, przykrywając szczelnie, aby nie dochodziło do niego powietrze. Pozostawiamy na 3-4 h, następnie dzielimy ciasto na 3 części i formujemy kulki, pozostawiamy na następną godzinę.

Tu przypominamy jedną z 7 wskazówek mistrza - bardzo ważne, by wkładać pizzę do rozgrzanego wcześniej pieca. Pieczemy około 7 minut w temperaturze 250℃.

Międzynarodowy Dzień Pizzy to doskonały pretekst, by nauczyć się robić pyszną domową pizzę / Maciej Nycz / RMF FM

Międzynarodowy Dzień Pizzy to doskonały pretekst, by nauczyć się robić pyszną domową pizzę. Spróbujcie przepisu Umberto! Smacznego!

Za pomoc w przygotowaniu materiału dziękujemy krakowskiej restauracji San Carlo Garden.